Juventus Turin steht zum 13. Mal im Achtelfinal der Champions League. Die Turiner konnten vor dem Duell mit Villarreal allerdings keine Moral tanken: Nach dem 1:1 gegen Atalanta folgte ein enttäuschendes 1:1 im Derby zuhause gegen Torino.

«Es war ein harter Kampf, aber nicht das Ergebnis, das wir angestrebt hatten», schrieb der Schweizer Neuzugang Denis Zakaria danach auf Instagram. Der Fokus lag aber sofort auf der Königsklasse. «Konzentrieren wir uns auf die Champions League!», schob der Nati-Spieler nach.

Zakaria, der seit seinem Wechsel von Gladbach zu der «Alten Dame» in 3 von 4 Pflichtspielen in der Startaufstellung gestanden hatte, könnte am Dienstag im Osten Spaniens zur CL-Premiere für seinen neuen Klub kommen.

Legende: Blickt vorwärts Denis Zakaria steht vor seinem CL-Debüt mit Juventus Turin. imago images

Juve und Villarreal sind sich auf der europäischen Bühne bislang noch nie gegenübergestanden. Die Spanier haben ihre 3. Teilnahme an der K.o.-Phase (und der ersten seit 13 Jahren) auf den letzten Drücker geschafft und nehmen gegen «Dauergast» Juventus die Aussenseiterrolle ein.

