Legende: Reals mögliche Aufholjagd führt auch über ihn Kylian Mbappé. Keystone/AP Photo/ Frank Augstein

Es gibt Dinge, die sind nicht zu erklären: Wenn im Bernabeu die Champions-League-Hymne erklingt, streifen sich die Spieler von Real Madrid das Heldenkostüm über. Die «Königlichen» befreien sich aus vermeintlich hoffnungslosen Ausgangslagen, drehen den Spiess um und sorgen dafür, dass einem die Superlative ausgehen.

Allein in den vergangenen drei Jahren erlebte das Bernabeu mehr magische Nächte als so manche europäische Topklubs in ihrer gesamten Klub-Geschichte:

Saison 2021/22: Wie Phönix aus der Asche

Achtelfinal: Gegen PSG, damals noch mit Neymar, Kylian Mbappé und Lionel Messi, verliert Real das Hinspiel in Paris 0:1. Im Rückspiel bringt Mbappé die überlegenen Franzosen in Führung. Mit einem Hattrick innert 17 Minuten stellt Karim Benzema in der 2. Halbzeit die Begegnung komplett auf den Kopf.

Gegen PSG, damals noch mit Neymar, Kylian Mbappé und Lionel Messi, verliert Real das Hinspiel in Paris 0:1. Im Rückspiel bringt Mbappé die überlegenen Franzosen in Führung. Mit einem Hattrick innert 17 Minuten stellt Karim Benzema in der 2. Halbzeit die Begegnung komplett auf den Kopf. Viertelfinal: Real gewinnt das Hinspiel bei Chelsea souverän 3:1. Zu Hause gibt das Ancelotti-Team aber alle Trümpfe aus der Hand, gerät mit 0:3 in Rücklage. Doch Rodrygo rettet die Madrilenen noch in die Verlängerung, wo Benzema Real zum Weiterkommen köpfelt.

Real gewinnt das Hinspiel bei Chelsea souverän 3:1. Zu Hause gibt das Ancelotti-Team aber alle Trümpfe aus der Hand, gerät mit 0:3 in Rücklage. Doch Rodrygo rettet die Madrilenen noch in die Verlängerung, wo Benzema Real zum Weiterkommen köpfelt. Halbfinal: Obschon ManCity gefühlt hochüberlegen agiert, reist Real nur mit einer 3:4-Niederlage aus England ab. Als die «Citizens» im Bernabeu in der Schlussphase das 1:0 schiessen, scheint die Messe gelesen. Doch Real gelingt durch einen Rodrygo-Doppelpack in der Nachspielzeit die Wiederauferstehung. In der Verlängerung trifft erneut Benzema.

Saison 2023/24: Joselu als Retter

Halbfinal: Nach einem 2:2 auswärts bei Bayern München steigt Real mit den besseren Karten ins Rückspiel. Trotz Chancenplus sind es aber die Deutschen, die in der 68. Minute das Skore eröffnen. Als den «Königlichen» die Zeit davonzulaufen droht, avanciert Joker Joselu zum Helden. Das Real-Eigengewächs gleicht in der 88. Minute nach einem Bock von Manuel Neuer aus und schiesst Real in der Nachspielzeit mit dem 2:1 in den Final.

Gegen Arsenal braucht Real Madrid am Mittwoch im Bernabeu zweifelsohne erneut eine magische Nacht – vielleicht sogar die magischste überhaupt –, um das 0:3 aus dem Hinspiel wettzumachen. Das Resultat ist dabei nur das eine Problem des Rekordsiegers. Was die Experten vor allem an einer erneuten «Remontada» zweifeln lässt, ist die schwache Form, in der sich die Ancelotti-Equipe befindet.

Spielerisch fehlt es Real aktuell an allen Ecken und Enden an Lösungen. Hinten kassiert man viel zu viele und einfache Tore. Und in der Offensive verlässt man sich zu sehr auf die individuelle Klasse von Vinicius jr., Mbappé und Rodrygo. Eine klare Spielidee ist nicht erkennbar.

3 Tore aufholen? Real hat es schon geschafft

Die Vorzeichen stehen nicht gut für die Madrilenen. Doch abschreiben sollte man Real nie, das hat die jüngere Vergangenheit gezeigt. Wie sagte einst der ehemalige Real-Akteur Juanito (1977-1987) nach einer 0:2-Hinspiel-Niederlage bei Inter Mailand: «90 minuti en el Bernabéu son molto longo» («90 Minuten im Bernabeu sind sehr lang»).

Übrigens: Auch eine 3-Tore-Hypothek haben die «Königlichen» im Europacup im heimischen Bernabeu schon wettgemacht. Allerdings gehen diese Aufholjagden in die Zeit vor der zur Saison 1992/93 eingeführten Champions League zurück.

Wettbewerb Runde Gegner Hinspiel Rückspiel Europapokal der Landesmeister 1975/76 Achtelfinal Derby County/ENG 1:4 5:1 n.V. Uefa Cup 1984/85 Achtelfinal Anderlecht/BEL 0:3 6:1 Uefa Cup 1985/86 Achtelfinal Gladbach/GER 1:5 4:0

