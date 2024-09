Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Traf bei seinem CL-Debüt Zeno Debast. IMAGO / PanoramiC

In den 18 Partien in der 1. Runde der neuformierten Ligaphase der Champions League sind insgesamt 57 Treffer gefallen. Das schönste Tor ging dabei gemäss der SRF-Community auf das Konto von Zeno Debast. Der 20-Jährige, der als Innenverteidiger in der Regel fürs Tore verhindern zuständig ist, zog gegen Lille aus knapp 30 Metern einfach mal ab. Über die Hälfte der Abstimmenden wählten den Kracher zum Tor der Runde.