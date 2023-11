Sie haben entschieden: Hermosos Treffer war am schönsten

Legende: Der Torschütze wird geherzt Mario Hermoso und Rodrigo Riquelme. IMAGO / ANP

Insgesamt 54 Treffer fielen in den 16 Partien des 5. Gruppenspieltags in der Champions League. Den schönsten davon erzielte Atletico Madrids Mario Hermoso. Das haben die SRF-User entschieden. Ob das Tor auch so gewollt war, bleibt ungeklärt. Die Volley-Abnahme des Spaniers hätte durchaus auch als Flanke gedacht gewesen sein können.