In der Champions League ist Bayern München gegen Paris St-Germain fast schon so etwas wie ein Klassiker. Zum 14. Mal treffen die beiden Klubs am Dienstag in München aufeinander. Der vorläufige Höhepunkt – zumindest aus Sicht des deutschen Rekordmeisters: Der Final 2020, den die Bayern mit 1:0 gewannen.

Die derzeitige Realität ist eine andere. Um die K.o.-Phase nicht aus den Augen zu verlieren, ist im Direktduell für beide ein Sieg Pflicht. Die Bayern sind mit 6 Punkten aktuell auf Rang 17 klassiert, PSG würde als 25. mit 4 Punkten Stand jetzt sogar die Playoffs für die K.o.-Phase verpassen.

Bayern vor Hammer-Woche

In der heimischen Meisterschaft läuft es den Deutschen und den Franzosen derweil prächtig. Die Bayern dominieren die Bundesliga, PSG die Ligue 1. Beide sind mit 6 Punkten Vorsprung Leader, beide haben bei 9 respektive 10 Siegen noch nie verloren (je 2 Unentschieden).

Legende: Haben in der Bundesliga erst 7 Gegentore bekommen Die Bayern mit Trainer Vincent Kompany. imago images/Sven Simon

Für die Münchner ist das Heimspiel gegen PSG der Auftakt zu einer Hammer-Woche: Am Samstag steht das Liga-Duell gegen den BVB an, 3 Tage später der Pokal-Achtelfinal gegen Leverkusen.