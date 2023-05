Legende: Freunde werden zu Konkurrenten Ilkay Gündogan (l.) und Antonio Rüdiger. imago images/AFLOSPORT

Am Dienstag steht das Hinspiel des Champions-League-Halbfinals zwischen Real Madrid und Manchester City an. Dabei kommt es zum Duell der deutschen Nationalspieler und engen Freunde Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan. Im Kampf um den Final-Einzug wird aber kein Platz für Nettigkeiten sein.

«Wenn ich Ilkay dann umhauen muss, weil es meiner eigenen Mannschaft hilft, dann ist das eben so», sagte Reals Rüdiger dem kicker. «Jeder, der mich kennt, weiss: Auf dem Platz kenne ich keine Freundschaften.» Auch für Citys Gündogan wird «unsere Freundschaft für mindestens zweimal 90 Minuten ruhen».

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die besten Szenen der Partie zwischen Real Madrid und Manchester City sehen Sie am Dienstag ab 23:15 in der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF zwei.

Lob von beiden Seiten

An der gegenseitigen Wertschätzung ändert das nichts. «Toni ist für mich inzwischen einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ich denke, das haben ihm die wenigsten zugetraut, dass er eine so unglaubliche Entwicklung hinlegt», sagte Gündogan. Rüdiger erwiderte das Kompliment. «Ilkay ist so ziemlich der cleverste Spieler, mit dem ich je zusammenspielen durfte. Er schafft es, seine Mitspieler vor, neben und hinter sich besser zu machen.»