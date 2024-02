Legende: Kann seinen Mitspielern in Leipzig nicht helfen LaLiga-Toptorschütze Jude Bellingham fehlt Real Madrid verletzt. Keystone/AP Photo/Manu Fernandez

Mit Dani Carvajal und Aurélien Tchouaméni bildeten beim LaLiga-Spitzenspiel gegen Girona ein Aussenverteidiger und ein Mittelfeldspieler die Innenverteidigung von Real Madrid. Dies, weil alle 4 gelernten Innenverteidiger verletzt ausfielen. Ein Problem war das indes nicht, Real deklassierte das Überraschungsteam aus Katalonien mit 4:0.

Letztes Duell ging an Leipzig

Einziger Wermutstropfen für die «Königlichen»: Doppeltorschütze Jude Bellingham verstauchte sich den Knöchel und muss fürs Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Leipzig passen. Von den verletzten Innenverteidigern reiste einzig Nacho mit nach Sachsen, sein Einsatz ist aber fraglich.

Trotz der Absenzen steigt Real als Favorit in das Duell mit RB. Anders als die Spanier haben die Deutschen den Tritt im neuen Jahr noch nicht gefunden. Aus den bisherigen 5 Pflichtspielen im 2024 resultierte erst ein Sieg. Unterschätzen wird Real die Leipziger aber kaum: Das letzte Direktduell entschied Leipzig in der vergangenen CL-Kampagne in der Gruppenphase mit 3:2 für sich.

07:33 Video Archiv: Als Leipzig die Madrilenen im Oktober 2022 besiegte Aus Champions League – Highlights vom 25.10.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 33 Sekunden.

