Legende: Standen sich schon einmal im CL-Final gegenüber Alexia Putellas (links) und Ada Hegerberg beim Endspiel 2019. imago images/foto2press

Es ist der Showdown der Königinnen: Weltfussballerin Alexia Putellas will den Henkelpott mit Barcelona verteidigen, Starstürmerin Ada Hegerberg hat mit Rekordsieger Lyon die märchenhafte Rückkehr auf Europas Thron im Visier.

Nicht weniger als «eines der grössten Spiele der Fussball-Geschichte» erwartet Hegerberg im Final am Samstag in Turin. Barcelona mit der Schweizerin Ana Maria Crnogorcevic ist seit dem Vorjahrestriumph favorisiert.

Ich fühle mich wirklich wie ein kleines Kind.

Der 7-fache Titelträger Lyon hat den Wettbewerb zuvor ein Jahrzehnt lang dominiert. So ist es auch die Neuauflage des Endspiels von 2019, als Hegerberg Lyon per Dreierpack zum 4:1-Sieg führte. «Ich empfinde heute eine Hassliebe für dieses Endspiel», erklärte Putellas. Es schmerzte fürchterlich, öffnete zugleich die Augen für den Weg an die Spitze.

Die CL-Rekordtorjägerin Hegerberg (58 Treffer in 59 Spielen), erst seit Oktober nach 21-monatiger Verletzungspause zurück, kann das Comeback auf der Finalbühne kaum erwarten. «Ich fühle mich wirklich wie ein kleines Kind», sagte die 26-jährige Norwegerin.