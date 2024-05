Borussia Dortmund gewinnt das Hinspiel des Champions-League-Halbfinals vor eigenem Anhang mit 1:0 gegen PSG.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Niclas Füllkrug in der 36. Minute auf herrliche Vorarbeit Nico Schlotterbecks.

Die Gäste aus Paris kommen dem Ausgleich mit zwei Pfostenschüssen in der 51. Minute am nächsten.

Es lief die 36. Minute in Dortmund, als Nico Schlotterbeck in der eigenen Hälfte angespielt wurde. Und der Innenverteidiger hatte einen Geistesblitz: Über rund 40 Meter lancierte er punktgenau Stürmer Niclas Füllkrug, der im perfekten Moment gestartet war. Füllkrug nahm den Ball perfekt an, legte ihn sich vor und liess Gianluigi Donnarumma mit seinem wuchtigen Flachschuss keine Chance.

Wenige Minuten später hätte der BVB beinahe erhöht: Marcel Sabitzer, der überragende Spieler aus dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Atletico Madrid (1 Tor, 2 Assists) zwang Donnarumma mit einem Volley zu einer starken Parade.

00:42 Video Füllkrug bringt den BVB eiskalt in Führung Aus Sport-Clip vom 01.05.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Zurückhaltender Beginn

Der Beginn war von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen. Obwohl sich die beiden Mannschaften bereits aus der Gruppenphase kannten (2:0 für PSG und 1:1), wollten sie kein unnötiges Risiko eingehen. Dennoch kamen beide zu ersten Torannäherungen, im Falle des BVB sogar zu einer ersten Topchance durch Sabitzer (13.). Auf der Gegenseite war es der Ex-Borusse Ousmane Dembélé, der es zweimal aus der Distanz probierte (11./18.).

Nach Sabitzers Chance zogen sich die Hausherren zurück und machten die Räume dicht. PSG war zwar mehrheitlich in Ballbesitz, fand aber weder Lücken in der Dortmunder Defensive noch den eigenen Starstürmer Kylian Mbappé. Dortmunds Innenverteidigung nahm den 25-Jährigen gut aus dem Spiel.

Topchancen auf beiden Seiten

In der Pause schien PSG-Trainer Luis Enrique die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Gäste kamen energischer aus der Kabine. Und in der 51. Minute dem Ausgleich gleich doppelt nahe. Mbappé wurde bei einem Konter für einmal zu viel Platz zugestanden und der Franzose wusste diesen beinahe auszunutzen. Sein Schlenzer vom Strafraumeck klatschte vom Innenpfosten ab, nur wenige Sekunden später traf der andere Ex-Borusse Achraf Hakimi den linken Pfosten.

00:21 Video Doppelter Alu-Frust für PSG in der 2. Halbzeit Aus Sport-Clip vom 01.05.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Nur vier Minuten später hätte der Ausgleich fallen müssen, Fabian Ruiz tauchte plötzlich völlig frei vor Gregor Kobel auf, setzte seinen Kopfball aber klar neben das Tor. Auf der Gegenseite kam auch der BVB zu seinen Chancen, vor allem durch Torschütze Füllkrug. Erst setzte er einen Querpass des starken Jadon Sanchos über die Latte (60.), fünf Minuten später machte er es mit einem Kopfball gleich.

Keine weiteren Treffer

Die Partie ebbte in keiner Weise ab, sie wiegte weiterhin hin und her. Als nächstes war wieder PSG an der Reihe: Mbappé lancierte mit einem feinen Lupfer Dembélé, der aber an Kobel scheiterte (72.). Der BVB setzte vor berauschender Kulisse auf Konter, vor allem über die schnellen Sancho und Karim Adeyemi.

Sancho war es auch, der die beste BVB-Chance in der Schlussphase und Julian Brandt mit einem Steilpass lancierte. Brandt machte eigentlich alles richtig, nur war PSG-Rekordspieler und Captain Marquinhos aufmerksam und grätschte Brandts Abschluss in letzter Sekunde weg.

Es blieb bei diesem einen Treffer in Dortmund. Ruiz vergab auch die letzte gute Chance für die Gäste (87.), sein Kopfball landete über dem Tor. Die letzten Minuten spielte Dortmund routiniert zu Ende und liess keine weiteren Abschlüsse der Franzosen mehr zu.

So geht es weiter

Bereits am kommenden Dienstag treffen sich die beiden Mannschaften zum Rückspiel in Paris.