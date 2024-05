Per E-Mail teilen

Borussia Dortmund gewinnt das Halbfinal-Rückspiel der Champions League auswärts gegen Paris St-Germain mit 1:0 (Gesamtskore 2:0).

Das Siegtor im Parc des Princes erzielt der völlig freistehende Mats Hummels nach einem Eckball. PSG bekundet mit 2 Pfosten- und 2 Lattentreffern Pech.

Der BVB steht damit erstmals seit der Saison 2012/13 wieder im Final der «Königsklasse» und trifft dort auf Real Madrid oder Bayern München.

Borussia Dortmund fährt nach London! Erstmals seit 11 Jahren steht der BVB wieder im Endspiel der Champions League und wird am 1. Juni im Wembley um den Henkelpott spielen. Verdient haben sich die Schwarz-Gelben diese Chance mit einer reifen Mannschaftsleistung. Das Heimteam hatte deutlich mehr vom Spiel, biss sich an der BVB-Abwehr aber Mal für Mal die Zähne aus.

Dortmund beanspruchte im Parc des Princes aber auch eine Prise – oder eher zwei bis drei Esslöffel – Glück. PSG traf nicht weniger als viermal Aluminium.

00:38 Video Zaïre-Emery trifft nur den Pfosten Aus Sport-Clip vom 07.05.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Der erste von zwei Pfostenschüssen ereignete sich unmittelbar nach Wiederanpfiff, als Warren Zaïre-Emery nach einem Eckball am zweiten Pfosten das offene Tor vor sich hatte. Gregor Kobel wäre wohl geschlagen gewesen, der PSG-Youngster setzte den Ball bei seiner Direktabnahme aber an den Aussenpfosten.

Nur Minuten später fiel auf der anderen Seite der einzige Treffer der Partie. Mats Hummels ging nach einem Eckball von Julian Brandt ebenfalls am zweiten Pfosten vergessen. Der BVB-Verteidiger nutzte seine Freiheiten gnadenlos aus und köpfelte zum 1:0 für die Gäste ein.

00:31 Video Hummels köpfelt praktisch unbedrängt zum 1:0 ein Aus Sport-Clip vom 07.05.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Hummels verursacht beinahe Elfmeter

Hummels stand auch eine Viertelstunde später erneut im Fokus – nach einem weiteren Pfostentreffer von Nuno Mendes notabene. Der BVB-Routinier kam dicht an der Strafraumgrenze gegen Ousmane Dembélé einen Schritt zu spät und traf den Stürmer am Fuss.

Schiedsrichter Daniele Orsato war sich seiner Sache sogleich sicher und entschied richtigerweise auf Freistoss. Der Kontakt hatte knapp vor der Linie stattgefunden. Marco Asensio konnte die vielversprechende Gelegenheit auf den Ausgleich aber nicht nutzen. Er schoss seinen eigenen Teamkollegen ab.

PSG drückte auch in der Folge vehement auf den Ausgleich. Das Heimteam hätte zwei Tore benötigt, um wenigstens die Verlängerung zu erzwingen. Doch das Team von Luis Enrique scheiterte Mal um Mal an den solidarisch verteidigenden Dortmundern. Kylian Mbappé mit einem abgefälschten Schuss (86.) und Vitinha (88.) mit einem Geschoss aus der Distanz scheiterten zudem am Querbalken.

00:42 Video Die 4 Alu-Treffer von PSG im Schnelldurchlauf Aus Sport-Clip vom 07.05.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

BVB mit bester Chance vor der Pause

Vor der Pause hatte die Partie deutlich weniger Highlights bereitgehalten. PSG liess den Ball zwar mehrheitlich durch die eigenen Reihen laufen, die beste Möglichkeit auf den Führungstreffer besassen aber die Dortmunder. Nachdem Hummels mit einer Grätsche in extremis einen Abschluss von Mbappé verhindert hatte, setzte der BVB zum Konter an. Gianluigi Donnarumma verhinderte in der 35. Minute mit einer Glanztat das 1:0 für die Gäste, nachdem Karim Adeyemi sich auf und davon gemacht hatte.

01:02 Video Hummels klärt in extremis – Adeyemi macht sich auf und davon Aus Sport-Clip vom 07.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Abgesehen von dieser Aktion und dem Gegentor, bei dem Donnarumma machtlos war, verbrachte der Italiener einen deutlich ruhigeren Abend als sein Gegenüber. Dafür dürfte Kobel mit dem Ausgang der Partie deutlich glücklicher sein.