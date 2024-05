Real Madrid dreht das Rückspiel im Champions-League-Halbfinal zu Hause gegen Bayern München spät vom 0:1 zum 2:1 und folgt dem BVB in den CL-Final.

Nach dem 2:2 im Hinspiel bringt Alphonso Davies mit dem Führungstreffer in der 68. Minute Bayern nahe an den Finaleinzug.

Joselus Doppelpack in der 88. und 91. Minute bringt die Wende zum 2:1 für Real Madrid.

87 Minuten lang rannte Real Madrid vergeblich an und stand kurz vor dem Aus im Halbfinal. Was dann folgte, war ein weiteres unfassbares Comeback der «Königlichen» in der «Königsklasse». Erst profitierte Joselu von einem Patzer Manuel Neuers, der einen Aufsetzer Vinicius Juniors nur ungenügend abwehren konnte. Damit erwachte das Bernabeu und peitschte das Heimteam frenetisch nach vorne.

Angetrieben vom Madrider Hexenkessel rannte Real weiter an. Bayern schwamm und Real kam zu Beginn der Nachspielzeit zu einem weiteren Eckball. Über Umwege kam der Ball nach links zu Antonio Rüdiger, der eine scharfe Flanke zur Mitte brachte, wo wieder Joselu richtig stand und den Ball über die Linie drückte. Nach einem VAR-Check wegen eines allfälligen Abseits wurde das Bernabeu endgültig zu einem Tollhaus.

01:19 Video Joselu jubelt nach Neuer-Patzer und VAR-Entscheid Aus Sport-Clip vom 08.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Nach dem Doppelschlag zog sich Real zurück, ohne dass die Bayern aber noch zu grossen Torchancen kamen. Zu einem Aufreger reichte es den Bayern noch, als der Linienrichter sehr früh ein Abseits der Bayern abpfiff. Nach 105 gespielten Minuten war das Spiel dann zu Ende und in Madrid brachen alle Dämme.

Real startete energisch

Real hatte mit dem Anpfiff das Zepter in die Hand genommen. In der 6. Minute kamen die Gastgeber dem Führungstreffer ein erstes Mal nahe. Daniel Carvajals flache Flanke war ein bisschen zu weit, Rodrygo rutschte knapp am Ball vorbei. Nur 2 Minuten später bot sich den Bayern auf der Gegenseite eine sehr ähnliche Gelegenheit: Serge Gnabry suchte Harry Kane, doch sein Ball war weder Schuss noch Pass.

12 Minuten waren gespielt, als Vinicius den Ball an den weiten Pfosten schoss. Von da sprang er zurück in die Füsse Rodrygos, der den Ball aber nicht an Neuer vorbeibrachte. In der Folge waren Topchancen eher rar. In der 27. Minute war Bayern-Trainer Thomas Tuchel zu einem ersten Wechsel gezwungen, Gnabry musste angeschlagen für Alphonso Davies weichen.

Kurz vor der Pause musste Manuel Neuer noch einmal seine ganze Klasse unter Beweis stellen. Einen tückischen Aufsetzer von Vinicius von der Strafraumecke konnte er stark um den Pfosten lenken.

Davies sehenswerter Führungstreffer

Die Bayern starteten besser in den 2. Durchgang, gaben das Spieldiktat aber schnell wieder an die Gastgeber ab. Real verzweifelte aber ein ums andere Mal an Neuer im Bayern-Tor. Um die Stundenmarke parierte er stark bei einem Freistoss Rodrygos und ein weiteres Mal gegen Vinicius.

00:44 Video Neuer bringt Real Madrid zum Verzweifeln Aus Sport-Clip vom 08.05.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

In der 68. Minute hatten die Gäste Platz zum Kontern: Kane setzte mit einem herrlichen Diagonalball Davies in Szene. Dieser behauptete sich auf der Seite, zog zur Mitte und wuchtete das Spielgerät mit seinem schwächeren rechten Fuss ins weite Eck. Die Neuauflage des deutschen Finals in Wembley schien zum Greifen nahe. Bis Real Madrid zum nächsten verrückten Comeback ansetzte.

00:34 Video Der eingewechselte Davies bringt Bayern in Führung Aus Sport-Clip vom 08.05.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

So geht es weiter

Am 1. Juni trifft Real Madrid im Londoner Wembley im Champions-League-Final auf Borussia Dortmund. In den heimischen Meisterschaften sind die Meisterentscheidungen bereits gefallen. Der bereits feststehende spanische Meister Real spielt am Samstag auswärts bei Granada. Der Bundesliga-2. Bayern München empfängt am Sonntag Wolfsburg.