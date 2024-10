Per E-Mail teilen

Real Madrid setzt sich am 3. Spieltag der Champions League zuhause mit 5:2 gegen Borussia Dortmund durch.

Die Spanier liegen zur Pause 0:2 zurück, schaffen dann aber noch die Wende.

Vinicius Jr. avanciert mit 3 Toren zur grossen Figur.

Hier geht es zum Round-Up der restlichen Partien des Abends.

Real Madrid hatte einen durchzogenen Start in die Champions League erlebt. Auf den 3:1-Sieg zum Auftakt gegen den VfB Stuttgart folgte vor 3 Wochen eine überraschende 0:1-Niederlage in Lille. Einen weiteren Ausrutscher wollte und konnte sich der Titelverteidiger am 3. Spieltag nicht erlauben.

Rüdiger und Vinicius Jr. erlösen Real

Die Aufgabe im Heimspiel gegen Dortmund gestaltete sich dann aber einigermassen kompliziert. Zur Pause sahen sich die Madrilenen in der Neuauflage des Finals der Vorsaison mit einem 0:2-Rückstand konfrontiert. Die Worte von Trainer Carlo Ancelotti in der Kabine verfehlten dann aber ihre Wirkung nicht. Real trat zu Beginn der 2. Halbzeit noch dominanter auf und drückte vehement.

Nach einer Stunde war der Bann dann gebrochen. Nach einer perfekten Flanke von Kylian Mbappé markierte Antonio Rüdiger per Kopf den Anschlusstreffer. Nur 107 Sekunden später war dann der Ausgleich Tatsache. Das Tor von Vinicius Jr. wurde zwar wegen Abseits-Verdachts noch einmal überprüft, zählte aber zurecht.

Beiers verpasste Chance rächt sich

Danach fingen sich die Dortmunder und hatten in der 82. Minute gar die grosse Chance, erneut in Führung zu gehen. Maximilian Beier liess die Möglichkeit aber ungenutzt. Dies sollte sich nur wenig später rächen. Praktisch im Gegenzug traf Lucas Vazquez zum 3:2, Vinicius machte mit seinen Toren Nummer 2 und 3 alles klar.

Es war für die Gastgeber das perfekte Ende einer spektakulären Wende. In der 1. Halbzeit waren sie zwar spielbestimmend, aber über weite Strecken ideenlos aufgetreten. Dortmund, das in der Bundesliga bisher noch nicht auf Touren gekommen ist, zeigte derweil erneut sein Champions-League-Gesicht.

Effiziente Dortmunder vor der Pause

Dabei überzeugte der BVB mit grosser Effizienz. Mit der ersten Möglichkeit brachte Donyell Malen die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Jamie Gittens erhöhte 4 Minuten später und liess sein Team vom 3. Sieg im 3. Spiel träumen.

Madrid kam dem 1:2 noch vor der Pause nahe. Rodrygo und Jude Bellingham scheiterten in der 37. Minute aber beide an der Latte. Der Abend schien so gar nicht nach dem Geschmack der «Königlichen» zu laufen. Rüdigers Treffer nach einer Stunde liess den Knoten dann aber platzen.