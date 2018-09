Endlich wieder Königsklasse! Am Dienstag startet die Champions League in die neue Saison. Bevor aus Schweizer Sicht am Mittwoch YB ins Geschehen eingreift, kommt es an der Anfield Road zwischen Liverpool und PSG zu einem absoluten Hammer-Duell.

Den englischen Vorjahresfinalisten und den französischen Krösus eint derzeit mehr, als man auf den ersten Blick erahnt:

Beide Teams haben in der Liga ihre ersten 5 Partien gewonnen und halten somit beim Punktemaximum von 15 Zählern. Nacheiferer: PSG-Coach Thomas Tuchel folgte seinem Konterpart bei den «Reds», Jürgen Klopp, bereits 2-mal als Trainer nach: in Mainz und Dortmund.

Legende: Trafen schon in der Bundesliga aufeinander Thomas Tuchel (l.) und Jürgen Klopp. Keystone

1,75 Meter reine Klasse: Im Fokus stehen zwei 26-Jährige, die beide 1,75 m gross sind: Neymar und Mohamed Salah.

Im Fokus stehen zwei 26-Jährige, die beide 1,75 m gross sind: Neymar und Mohamed Salah. 4 Hände für ein Halleluja: Die Transfers, die am meisten Aufsehen erregten, drehten sich um Torhüter. Liverpool schnappte sich für über 60 Millionen Euro Alisson, zu PSG wechselte Goalie-Legende Gianluigi Buffon (am Dienstag gesperrt).