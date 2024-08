Im Playoff-Hinspiel zur Champions League verschafft sich RB Salzburg in Ostpolen gegen Dynamo Kiew ein schönes Polster.

Auch Sparta Prag kommt zu einem 2:0-Auswärtssieg, die Tschechen gewinnen in Malmö glücklich.

Die Young Boys setzen sich in einem turbulenten Spiel gegen Galatasaray mit 3:2 durch.

Dynamo Kiew - RB Salzburg 0:2

Salzburg ist auf gutem Weg, zum 6. Mal in Serie in die Gruppenphase der Champions League einzuziehen. Die Österreicher, die nach 10 nationalen Meistertiteln de suite heuer Sturm Graz den Vortritt lassen mussten, setzten sich im Playoff-Hinspiel gegen Dynamo Kiew auswärts mit 2:0 durch.

In der Partie, welche im ostpolnischen Lublin ausgetragen wurde, sorgte Dorgeles Nene in der 29. Minute mit einem platzierten Linksschuss für die RB-Führung. Kurz nach der Pause zeigte der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer nach einem Foul von Alexander Karawajew an Moussa Yeo auf den Punkt. Maurits Kjaergaard nahm sich der Verantwortung an und erhöhte auf 2:0 (49.)

Malmö – Sparta Prag 0:2

Das Playoff-Hinspiel endete für Malmö mit einer grossen Enttäuschung. Die Schweden dominierten gegen Sparta Prag praktisch die gesamte Partie, mussten aber vor den eigenen Fans als Verlierer vom Feld. Das erste Gegentor in der 30. Minute war zu allem Überfluss auch noch höchstunglücklich: Einen missglückten Schuss fälschte Malmö-Verteidiger Jens Stryger Larsen mit dem Standbein ins eigene Tor ab.

Kurz vor dem Ende erhöhten die Tschechen mit einem ihrer selten gewordenen Angriffe gar noch auf 2:0. Matej Rynes zog in der 88. Minute aus rund 22 Metern einfach mal ab und traf mit links platziert in die untere Ecke. Damit war Malmö restlos bedient.

02:44 Video Malmö – Sparta Prag Aus Sport-Clip vom 21.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 44 Sekunden.

Midtjylland – Slovan Bratislava 1:1

Das Duell zwischen den Dänen von Midtjylland und den Slowaken von Slovan Bratislava endete ohne Sieger. Bis zum ersten Treffer dauerte es eine knappe Stunde. Slovans César Blackman erwischte mit seinem Flachschuss Midtjylland-Goalie Elias Olafsson zwischen den Beinen. Der Ausgleich in der 79. Minute ging auf das Konto von Edward Chilufya. Der Joker nahm den Ball im Strafraum sauber an und vollendete ebenso gekonnt.