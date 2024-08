Verfolgen Sie das Playoff-Rückspiel zwischen Galatasaray und YB – mit Anpfiff um 21:00 Uhr in Istanbul – am Dienstag im SRF-Liveticker. Um 23:00 Uhr gibt es auf SRF zwei im Rahmen der Sendung «Champions League – Highlights» sowie hinterher dann auch online und in der Sport App die Match-Zusammenfassung sowie Stimmen und Analysen zum Ausgang.