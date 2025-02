Bayern München schafft in den Champions-League-Playoffs gegen Celtic Glasgow in der Nachspielzeit das entscheidende Tor für den Achtelfinaleinzug.

Die AC Milan scheitert nach einem 1:2 im Gesamtskore an Feyenoord Rotterdam.

Benfica Lissabon setzt sich nach einem spektakulären 3:3 gegen Monaco durch.

Brügge besiegt Atalanta auch im Rückspiel und steht im Achtelfinal.

Bayern München – Celtic Glasgow 1:1 (Gesamt 3:2)

Bis tief in die Nachspielzeit lief in München alles auf eine Verlängerung hinaus. Die Bayern waren zwar das dominante Team, doch sie lagen mit 0:1 zurück. Der Ex-Münchner Nicolas Kühn hatte die Gäste in der 63. Minute nach einem schnellen Angriff in Führung geschossen. In der allerletzten Sekunde fiel der Ausgleich für Bayern dann doch noch: Alphonso Davies stolperte die Kugel über die Linie. Damit schaffen die Münchner in höchster Not den Einzug in den Achtelfinal, der Traum vom «Finale dahoam» bleibt weiter bestehen.

AC Milan – Feyenoord Rotterdam 1:1 (Gesamt 1:2)

Einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel hatte die AC Milan zuhause aufzuholen. Dafür brauchten die Mailänder nicht einmal eine Minute. Ausgerechnet Santiago Gimenez, der im Winter von Rotterdam zu Milan gewechselt war, traf nach einem Eckball zum 1:0. Im Anschluss näherte sich das Heimteam dem 2:0 immer wieder an. In der 2. Halbzeit flog jedoch Théo Hernandez nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz. Von da an traute sich Feyenoord mehr und kam dank Julian Carranza tatsächlich zum Ausgleich (73.). Dieser Spielstand reichte den Niederländern, um in den Achtelfinal einzuziehen.

Benfica Lissabon – Monaco 3:3 (Gesamt 4:3)

Dank einem 3:3 steht Benfica Lissabon im Achtelfinal der Champions League. Die Portugiesen reagierten in einer wilden Schlussphase auf das 2:3 in der 81. Minute nur drei Minuten später durch Orkun Kökcu mit dem Ausgleich. Das reichte am Ende für das Weiterkommen. Zuvor hatte Monaco aus einem 0:1 ein 2:1 gemacht. Auch dank Breel Embolo: Der Nati-Stürmer bereitete den Ausgleichstreffer vor. Zeki Amdouni wurde bei Benfica in der 58. Minute eingewechselt.

Atalanta Bergamo – FC Brügge 1:3 (Gesamt 2:5)

Dem FC Brügge mit dem Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari gelang gegen den Serie-A-Dritten die Überraschung: Dank dreier Treffer vor der Pause legten die äusserst effizienten Belgier den Grundstein zum Einzug in die Achtelfinals. Nach dem frühen 1:0 in der 3. Spielminute war es Jashari, der in der 27. Minute das 2:0 für die Gäste stark vorbereitete. Der Mittelfeldspieler dribbelte sich von links in den Strafraum und passte zu Christos Tzolis. Der Grieche sah seinen Schuss zwar pariert, doch Chemsdine Talbi, hämmerte den Nachschuss unter die Latte und avancierte so zum Doppeltorschützen.

Resultate