Die PSV Eindhoven setzt sich im Playoff-Rückspiel der Champions League nach Verlängerung gegen Juventus Turin durch.

PSG feiert gegen Brest ein Schützenfest der Extraklasse und steht ebenfalls im Achtelfinal.

Borussia Dortmund reicht gegen Sporting Lissabon eine Nullnummer zum Weiterkommen.

Beim 3:1-Sieg von Real Madrid gegen Manchester City ist Kylian Mbappé der unbestrittene Matchwinner.

PSV Eindhoven – Juventus Turin 3:1 n.V. (Gesamt 4:3)

Die PSV Eindhoven hat auf dramatische Art und Weise den Einzug in den Achtelfinal geschafft. Nach 90 Minuten hiess es im Philips Stadion 2:1, womit die Verlängerung Tatsache war. Mit dem Heimvorteil im Rücken powerten die Niederländer weiter – und belohnten sich durch Ryan Flamingo (98.), der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Danach hatte Eindhoven allerdings bange Minuten zu überstehen. In der 105. Minute rettete der Pfosten für die Niederländer, die zum zweiten Mal in Folge unter den letzten 16 stehen. Nächster Gegner ist mit Inter Mailand entweder der einzig verbliebene italienische Vertreter oder Arsenal. Die Auslosung findet am Freitagmittag statt.

Paris St-Germain – Brest 7:0 (Gesamt 10:0)

In Paris stellte sich Brest der schwierigen Aufgabe, ein 0:3 aufzuholen. Dafür hätten die Bretonen mit Edimilson Fernandes in der Verteidigung bereits ein kleines Fussball-Wunder gebraucht. Zur Halbzeit war dann allerdings ein grosses Wunder nötig, nachdem Bradley Barcola (20.) und Khvicha Kvaratskhelia (39.) für PSG getroffen hatten. Und obwohl die Messe damit gelesen war, dachte das Heimteam nicht daran, nach der Pause einen Gang zurückzuschalten. Ganz nach dem Motto «Wer hat noch nicht, wer will nochmal» fielen die Treffer im Parc des Princes wie reife Früchte. Vitinha (59.), Désiré Doué (64.), Nuno Mendes (69.), Goncalo Ramos (76.) und Senny Mayulu (86.) liessen die Partie zu einer schmerzhaften Lehrstunde für die Gäste verkommen. Im Achtelfinal dürfte die Aufgabe für PSG ungleich schwieriger werden, heisst der Gegner dort doch Liverpool oder Barcelona.

Dortmund – Sporting Lissabon 0:0 (Gesamt 3:0)

Die Champions League bleibt für das in der Bundesliga arg in Schieflage geratene Borussia Dortmund der Lichtblick. Nach dem 3:0-Auswärtssieg im Hinspiel lief der BVB mit Nati-Keeper Gregor Kobel im Tor zuhause nie Gefahr, das Achtelfinal-Ticket noch zu verspielen. Der portugiesische Meister war überraschend ohne seine beiden Topskorer Viktor Gyökeres und Francisco Trincao in den Ruhrpott gereist, entsprechend blass präsentierten sich die Gäste in der Offensive. Dortmund konnte es sich in der Person von Serhou Guirassy sogar leisten, einen Foulpenalty zu verschiessen (58.). Am Freitag bekommt Dortmund für die Runde der letzten 16 entweder Aston Villa oder den OSC Lille zugelost.

Resultate