Sowohl PSG als auch Manchester City müssen vor dem Direktduell in der Champions League ums Weiterkommen zittern.

Duell zweier Giganten mit dem Messer am Hals

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Stehen in Paris unter Druck Pep Guardiola (links) und Erling Haaland. imago images/WENN

Wer hätte nach der Reform der Champions League letzten Sommer gedacht, dass 2 Schwergewichte des Weltfussballs am 7. von 8 Spieltagen noch um die Teilnahme an der K.o.-Phase zittern müssen? Schliesslich kommen 24 von 36 Teams weiter.

Während Manchester City mit 8 Punkten auf Rang 22 liegt, befindet sich Paris St-Germain (7 Punkte) auf Platz 25 aktuell gar ausserhalb der K.o.-Phase-Ränge. Dabei hätte man annehmen müssen, dass sogar die direkte Achtelfinal-Teilnahme, für die ein Platz unter den Top 8 gefordert ist, für die beiden Teams Formsache sein dürfte.

Es droht die grosse Blamage

Stattdessen haben beide Giganten nun das Messer am Hals. Ein Verpassen der K.o.-Phase käme einer riesigen Blamage gleich, weshalb das Direktduell am Mittwochabend umso bedeutsamer wird. Für den Verlierer sieht es zappenduster aus.

Wir verspüren keinen Druck.

«Wir befinden uns aufgrund unserer Leistungen in dieser Situation», analysierte PSG-Coach Luis Enrique treffend. Gegen Arsenal, Atletico und Bayern hatte es Niederlagen abgesetzt, gegen PSV Eindhoven nur zu einem 1:1 gereicht.

Hilfe lässt noch auf sich warten

Der Verlust von Kylian Mbappé schmerzt den Halbfinalisten des Vorjahres noch immer. Winter-Zugang Chwitscha Kwarazchelia aus Neapel wird zudem noch nicht dabei helfen können, das erste Vorrunden-Aus seit der Übernahme der Katarer vor 12 Jahren zu verhindern. Trotzdem meint Luis Enrique: «Wir verspüren keinen Druck. Wir sind vorbereitet und wir sind optimistisch.»

Wir haben uns selbst Probleme bereitet.

ManCity-Coach Pep Guardiola spricht von 2 Finals. «Wenn wir 2 gewinnen, sind wir qualifiziert», rechnete der Spanier vor dem Spiel im Prinzenpark vor, «wenn wir 1 gewinnen, haben wir eine grosse Chance. Wir müssen die Punkte holen, denn wir haben uns selbst Probleme bereitet.»

Kein Selbstläufer zum Abschluss

Mittlerweile sieht die Welt der Engländer wieder etwas rosiger aus, nicht zuletzt dank des 6:0-Sieges am Wochenende gegen Ipswich Town. «Wir sind wieder bei den Dingen, die diese Mannschaft in den letzten zehn Jahren ausgemacht haben. Ich hoffe, die Spieler spüren das», sagte Guardiola.

In der letzten Runde empfängt Manchester City dann die Belgier aus Brügge, während PSG beim VfB Stuttgart gastiert. Beide Teams sind ebenfalls noch in den Kampf um die K.o.-Phase involviert, den beiden Topklubs wird also auch zum Abschluss nichts geschenkt.

Resultate