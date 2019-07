Basel dreht die 2:3-Hypothek aus dem Hinspiel in der CL-Quali gegen Eindhoven durch einen 2:1-Heimsieg.

In einer intensiven Partie erzielt Ricky van Wolfswinkel das entscheidende Tor.

In der 3. Runde der CL-Quali trifft Basel auf den Linzer ASK. Die Teilnahme an der EL-Gruppenphase hat der FCB auf sicher.

Es war ein temporeiches, intensives, phasenweise mitreissendes Spiel, das der FC Basel und PSV Eindhoven den Fans im St. Jakob-Park boten. Ein Spiel mit besserem Ausgang für den FC Basel, weil Ricky van Wolfswinkel bei seiner 3. Grosschance endlich traf und so den 2:1-Sieg sicher stellte.

Cömert-Hammer zur Führung

Basel drückte von Beginn an aufs Tempo und ging früh in Führung. Eray Cömert zimmerte den Ball nach einem Freistoss in der 8. Minute herrlich unter die Latte. Das Führungstor verlieh dem FCB viel Schwung. Nach 20 Minuten hätte Van Wolfswinkel aus aussichtsreicher Position auf 2:0 erhöhen müssen.

Es kam anders: Praktisch mit der ersten Chance glich Eindhoven aus. Nach einer schönen Flanke von Donyell Malen wuchtete Bruma den Ball mit einem Wahnsinns-Kopfball aus 15 Metern ins Lattenkreuz. Ein herrliches Tor, aber ein zu guter Lohn für den PSV nach einer bescheidenen Startphase.

Chancen auf beiden Seiten

Nach dem 1:1 glich sich das Spielgeschehen zunehmend aus, ohne aber an Tempo und Rasse zu verlieren. Kurz vor der Pause hätte der Schiedsrichter in zwei heiklen Situationen auf Penalty für den FCB entscheiden können. Seine Pfeife blieb zum Frust der FCB-Fans aber stumm und VAR gibt es in der Champions League erst ab den Playoffs.

Nach dem Seitenwechsel ging es munter und mit Chancen auf beiden Seiten weiter. Für Eindhoven traf Steven Bergwijn nur den Aussenpfosten. Auf der Gegenseite setzte Van Wolfswinkel den Ball nach einer Stunde mit dem Kopf freistehend aus kürzester Distanz neben das Tor.

Nun wartet der LASK

8 Minuten später konnten Van Wolfswinkel und der FCB doch noch jubeln. Der Niederländer drückte den Ball über die Linie, nachdem eine Hereingabe von Valentin Stocker von mehreren Spielern verpasst wurde. Und weil die PSV-Schlussoffensive nichts mehr einbrachte, avancierte Van Wolfswinkel doch noch zum Spieler der Partie.

In der 3. Runde der CL-Qualifikation trifft der FCB nun auf den Linzer ASK. Die Österreicher beendeten die heimische Liga hinter Salzburg auf Rang 2. Sollte der FCB an Linz scheitern, ist er für die Gruppenphase der Europa League gesetzt.

