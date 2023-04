Trotz einer komfortablen Ausgangslage warnt der Manchester-City-Trainer sein Team vor dem Viertelfinal-Rückspiel in München.

Legende: Ist sich der Sache noch nicht sicher Pep Guardiola. Keystone/DPA/JAN WOITAS

Nach dem 0:3 bei Manchester City hat der FC Bayern statistisch betrachtet kaum eine Chance mehr auf das Erreichen des Halbfinals in der Champions League. Eine Niederlage mit drei Toren oder mehr im Hinspiel haben die Münchner in ihrer Europapokal-Geschichte nie aufholen können. Allerdings ist dies in der Champions League schon vier anderen Teams gelungen.

Gelingt Bayern München die grosse Wende gegen Manchester City? Ja, die Bayern schaffen das Wunder und ziehen in den Halbfinal ein. Ja, die Bayern schaffen das Wunder und ziehen in den Halbfinal ein. % Nein, Manchester City lässt nichts mehr anbrennen. Nein, Manchester City lässt nichts mehr anbrennen. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Doch auch die Bayern haben schon mehrfach die Wende geschafft – allerdings unter anderen, günstigeren Voraussetzungen. Von 24 K.o.-Duellen, in denen das Hinspiel auswärts verloren ging, erreichten sie zehnmal noch die nächste Runde – zuletzt war dies 2014/15 im Viertelfinal der Königsklasse gegen den FC Porto der Fall (1:3/6:1).

Wenn du auch nur ein bisschen passiv bist, wirst du leiden.

In der K.o.-Runde der Champions League lagen die Bayern bislang zweimal mit drei oder mehr Treffern zurück, beide Male blieb im Rückspiel ein Fussball-Wunder aus. Einem 0:3 beim FC Barcelona im Halbfinal der Saison 2014/15 folgte ein 3:2 im Rückspiel. Im Viertelfinal 2008/09 gelang gegen Barça nach einem 0:4 im Hinspiel nur ein 1:1.

Trotz der komfortablen Ausgangslage warnt Manchester-City-Trainer Pep Guardiola sein Team, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. «Ich weiss, wie es gegen Bayern München ist», betonte der frühere Trainer des deutschen Fussball-Rekordmeisters, «wenn du auch nur ein bisschen passiv bist, wirst du leiden.»

Wenn wir auch nur ein bisschen passiv sind, können sie uns dasselbe antun, was wir ihnen angetan haben.

Der 52-Jährige warnte vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub: «Es ist ein Final mit einem top, top, top Team. Wir müssen viel arbeiten und in schwierigen Momenten mental stabil sein.» Der Kabinenstreit im Hinspiel zwischen den Bayern-Stars Sadio Mané und Leroy Sané mache die Münchner sogar «absolut» gefährlicher. «Das schwächt sie nicht, das stärkt sie», behauptete Guardiola: «Sie werden am Mittwochabend ihre beste Leistung zeigen. Und wenn wir auch nur ein bisschen passiv sind, können sie uns dasselbe antun, was wir ihnen angetan haben.»