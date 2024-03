Die Defensive der Katalanen war zuletzt stark. Wird sie auch der Schlüssel für den Viertelfinal-Einzug in der Champions League?

Legende: Da nützt auch die Überzahl des Gegners nichts Lamine Yamal zirkelt den Ball gegen Mallorca zum siegbringenden 1:0 ins Netz. imago images/Aflosport

«Die Defensive gewinnt Titel» – die oft gehörte Formel traf letzte Saison auf den FC Barcelona zu. Die Katalanen holten sich die spanische Meisterschaft vor allem, weil sie in 38 Spielen nur gerade 20 Gegentreffer hinnehmen mussten. Ganz anders sieht es heuer aus: 34 Gegentore stehen bei Xavis Team bereits zu Buche – 28 Spieltage sind in LaLiga absolviert.

Zuletzt schien sich das Team verloren geglaubter Qualitäten allerdings wieder zu erinnern. Dreimal in Folge hielt man die Schotten dicht, so auch beim 1:0-Heimsieg gegen Cupfinalist Mallorca am Freitag.

«Wir haben uns in der Defensive verbessert. Deshalb gewinnen wir Spiele», sagte Xavi danach lapidar. Der Schachzug des Trainers, Andreas Christensen ins defensive Mittelfeld vorzuziehen, scheint sich auszubezahlen. «Er gewinnt viele Duelle und verschafft uns so Luft», so Xavi.

In der Meisterschaft lief es zuletzt

Dank einer Serie von sieben Spielen ohne Niederlage hat sich Barcelona im nationalen Kerngeschäft immerhin wieder bis auf einen Punkt an Überraschungsteam Girona herangepirscht, weist als Tabellendritter aber weiterhin einen grossen Rückstand von acht Punkten auf Leader Real Madrid auf.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassungen der Partien Barcelona - Napoli und Arsenal - Porto sehen Sie am Dienstagabend ab 23:00 Uhr in der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF zwei.

In der Champions League will man sich zum ersten Mal seit 2020 wieder einmal für einen Viertelfinal qualifizieren. Die Vorzeichen stehen nach dem 1:1 auswärts gegen Napoli im Achtelfinal-Hinspiel nicht schlecht, auch wenn der kriselnde italienische Meister unter Neo-Trainer Francesco Calzona noch nicht verloren hat.

06:32 Video Archiv: Napoli und Barcelona trennen sich im Hinspiel 1:1 Aus Sport-Clip vom 21.02.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 32 Sekunden.

Matchwinner Yamal im Visier von PSG?

Eine stabilisierte Defensive allein wird für ein Weiterkommen allerdings nicht reichen. Und da kommt Lamine Yamal ins Spiel: Mit einem traumhaften Schlenzer sicherte der 16-Jährige Barça gegen Mallorca in der 73. Minute den Sieg – gegen eine Wiederholung dieses Szenarios am Dienstag hätte Xavi wohl kaum etwas einzuwenden.

Yamal hat gemäss Medienberichten Begehrlichkeiten bei PSG geweckt, das im Jungtalent den idealen Nachfolger für den wechselwilligen Kylian Mbappé sehen soll. Barcelona hängte dem Eigengewächs bei der Vertragsverlängerung bis 2026 im letzten Oktober allerdings ein Preisschild von einer symbolischen Milliarde Euro um.