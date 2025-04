Bayern München braucht in den CL-Viertelfinals einen Sieg bei Inter. Die Hoffnungen liegen auf einem, der nächste Saison nicht mehr gebraucht wird.

Führt ausgerechnet Müller die Bayern in den Halbfinal?

Der langjährige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nennt es «ein kleines Wunder», welches Bayern München für ein Weiterkommen benötigt. Der deutsche Rekordmeister verlor letzte Woche das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand mit 1:2 und muss nun in Norditalien gewinnen.

Wie schwierig dieses Unterfangen wird, zeigt die Statistik: Von wettbewerbsübergreifend 23 Heimspielen in dieser Spielzeit verlor Inter im heimischen Stadion nur eines. Und zwar gegen das Team, welches im Giuseppe-Meazza-Stadion genauso zu Hause ist wie Inter: Stadtrivale AC Milan (in der 5. Runde der Serie A).

In der Champions League hat Inter diese Saison alle 5 Heimspiele gewonnen. Dabei kassierten die «Nerazzurri» einzig im Achtelfinal-Rückspiel gegen Feyenoord einen Gegentreffer (per Penalty). Die Bayern brauchen deshalb am Mittwochabend einen Exploit, wenn sie im Rennen um den «Henkelpott» bleiben wollen.

Legende: Weist Thomas Müller den Bayern den Weg in den Halbfinal? Geht es nach Lothar Matthäus, muss das Bayern-Urgestein von Beginn an spielen. Imago/RHR-Foto

Zieht Müller mit Messi gleich?

Die Bayern machen aktuell nicht ihre beste Phase durch. Von den letzten 5 Bundesligapartien konnten nur 2 gewonnen werden. Zudem fallen wichtige Spieler aus. Unter anderem fehlt den Münchnern Spielmacher Jamal Musiala, der hinter Mittelstürmer Harry Kane im Zentrum agiert. Im Hinspiel übernahm diese Rolle Raphaël Guerreiro, der normalerweise auf der linken Seite seine Kilometer abspult.

Das Tor für die Bayern beim 1:2 in der Allianz Arena schoss ausgerechnet Thomas Müller. Ausgerechnet deshalb, weil 3 Tage zuvor bekanntgeworden war, dass es für das Bayern-Urgestein ab Sommer keine Zukunft mehr an der Säbener Strasse geben wird. Notabene nach 25 Jahren im Verein und deren 17 bei den Profis.

Müller wurde im Hinspiel nach 74 Minuten eingewechselt und traf nach 85 Minuten zum zwischenzeitlichen 1:1. Nun wird darüber spekuliert, ob Trainer Vincent Kompany den Weltmeister von 2014 in Mailand schon von Beginn weg bringen soll.

Er muss spielen, alles andere ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit.

Eine klare Meinung hat der langjährige Bayern-Spieler Lothar Matthäus. «Er muss spielen, alles andere ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit», schrieb der 64-Jährige in einer Kolumne. Und weiter: «Wenn Kompany Müller nicht aufstellt und es geht schief, dann würde dem Trainer, der in den vergangenen Monaten tolle Arbeit geleistet hat, ganz sicher ein rauer Wind um die Ohren wehen.»

Egal, ob Müller von Beginn an aufläuft oder wieder von der Bank kommt: Der 35-Jährige steht vor seinem 163. Einsatz in der Champions League. Damit würde er die Marke von Lionel Messi egalisieren. Vor dem Duo stehen nur Cristiano Ronaldo (183) und Iker Casillas (177).

Champions League