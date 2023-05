Milan gegen Inter ist eines der grossen Stadtderbys im Weltfussball. Was die Mailänder Affiche im Vergleich zu anderen innerstädtischen Duellen fast einzigartig macht: Die beiden Klubs spielen in ein- und demselben Stadion. Seit 1947 teilt man sich das Giuseppe-Meazza-Stadion, nachdem es zuvor im Besitz der AC Milan war. Im Eröffnungsspiel am 19. September 1926 trafen freilich Milan und Inter aufeinander.

Inzwischen haben die beiden Grossklubs über 200 Mal in einem Pflichtspiel gegeneinander gespielt. In der Champions League traf man sich viermal: Je zweimal in den Halbfinals 2003 und in den Viertelfinals 2005.

Während die Bilanz von Inter über sämtliche Duelle positiv ist, schaut dies in der «Königsklasse» anders aus. Sowohl vor 20 als auch vor 18 Jahren schied man gegen die «Rossoneri» in der K.o.-Phase aus.

2005: Inter-Tifosi sorgen für Spielabbruch

Hatte sich Inter 2003 nach einem 0:0 und einem 1:1 aufgrund der inzwischen abgeschafften Auswärtstorregel aus dem Wettbewerb verabschiedet, blieb das Out zwei Jahre später nachhaltig in negativer Erinnerung.

Nachdem Milan das Viertelfinal-Hinspiel 2:0 gewonnen hatte und im Rückspiel mit einem 1:0 in die Pause gegangen war, wurde der vermeintliche Inter-Ausgleich durch Esteban Cambiasso von Schiedsrichter Markus Merk nicht anerkannt (71.).

Legende: Minuten vor dem Abbruch Marco Materazzi und Rui Costa im CL-Viertelfinal 2005. Reuters/Stefano Rellandini

Der Zorn der Inter-Tifosi entlud sich in dutzenden von Feuerwerkskörpern, welche sie aufs Spielfeld regnen liessen. Einer davon traf Milan-Goalie Duda an der rechten Schulter. Das Spiel wurde zuerst unter- und später abgebrochen. Milan gewann das Rückspiel schliesslich 3:0 forfait.

Kann Milans Leao spielen?

Inter konnte sich zwar später damit trösten, dass Milan im CL-Final gegen Liverpool eine 3:0-Führung verspielte und noch im Penaltyschiessen verlor. Doch der Stachel sass tief. 18 Jahre später bekommen die «Nerazzurri» nun in der «Königsklasse» endlich die Chance auf die Revanche.

«Es werden zwei spektakuläre Spiele. Italien und insbesondere die Stadt Mailand können stolz darauf sein, dass zwei Vereine aus derselben Stadt im Halbfinal der Champions League stehen», sagte der Inter-Stürmer Edin Dzeko.

Milan bangt noch um Schlüsselspieler Rafael Leao, der beim Abschlusstraining am Dienstag fehlte. «Wir können auch ohne einen entscheidenden Spieler wie ihn ein grosses Spiel machen», so Coach Stefano Pioli. Die Statistik widerspricht dem jedoch: Milan hat in dieser Saison nur eine der zehn Partien gewonnen, in denen der Portugiese nicht in der Startelf stand.