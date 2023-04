Im Viertelfinal der Königsklasse treffen Napoli und Milan aufeinander. Noch nie ist Napoli so weit gekommen.

Italienisches Duell in der Champions League: Napoli fordert Milan

Legende: Voller Fokus auf die Champions-League Mit einem Sieg der Königsklasse könnte Milan die Saison noch retten. Im Viertelfinal wartet allerdings der designierte Meister Napoli. Keystone / Alessandro Garofalo / LaPresse via AP

In der Serie A ist Napoli auf und davon: 22 Punkte beträgt der Vorsprung auf den amtierenden Meister AC Milan – nun treffen diese beiden Teams im Champions-League-Viertelfinal aufeinander.

Nur Dummköpfe würden sagen, dass dies ein günstiges Los ist.

Dennoch unterschätzt man beim designierten Meister den Gegner nicht: «Nur Dummköpfe würden sagen, dass dies ein günstiges Los ist. Ich hätte es vorgezogen, nicht gegen eine italienische Mannschaft zu spielen», sagte Luciano Spalletti, Trainer der Süditaliener, vor dem Hinspiel. Des Weiteren fehlt dem 64-Jährigen seine Tormaschine im Kader: Victor Osimhen fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus.

Bittere Pleite in der Liga

Hinzu kommt, dass Neapel vor rund zwei Wochen die dritte Niederlage in der Liga hinnehmen musste. Im eigenen Stadion setzte es eine 0:4-Klatsche ab. Der Gegner? Die AC Milan. Vielleicht findet Spalletti deshalb auch, dass Milan die besseren Chancen hat: «Jeder weiss, dass die Erfahrung auf der internationalen Bühne entscheidend ist. In dieser Hinsicht sind die Mailänder der Favorit.»

Mailand mit mehr Erfahrung

Mit dieser Aussage hat Spalletti recht. Napoli stand noch nie im Viertelfinal der Champions League. Allerdings haben die Mailänder auch eine Durststrecke hinter sich: Die «Rossoneri» erreichten zuletzt in der Saison 2011/12 einen Viertelfinal (0:0/1:3 gegen Barcelona).

Milan-Stürmer Brahim Diaz freut sich auf die Partie: «Mailand und seine Fans lieben diesen Wettbewerb. Nach all den Jahren wieder im Viertelfinal des grössten Turniers zu stehen, ist einfach toll.»

«Würde sterben um die Fans glücklich zu machen»

Ähnlich klingt es auch beim Gegner. Napoli-Mittelfeld-Akteur Stanislav Lobotka lobt die eigenen Fans in höchsten Tönen: «Ich war noch nie bei einem Verein, bei welchem die Fans so leidenschaftlich dabei waren.» Der Slowake geht sogar einen Schritt weiter: «Ich würde auf dem Feld sterben, nur um sie glücklich zu machen», meint der 28-Jährige etwas dramatisch.

So weit wird es am Mittwoch und in einer Woche zwar nicht kommen, aber dennoch: Gegen ein Weiterkommen im rein italienischen Duell würden sich weder Napoli noch Milan wehren.

