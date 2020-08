Wie der FC Barcelona in einem Mediencommuniqué mitteilte, habe sich ein Spieler im Rahmen der Vorbereitung auf das CL-Finalturnier in Lissabon mit dem Coronavirus infiziert. Der betroffene Akteur habe sich in häusliche Quarantäne begeben. Er habe keinen Kontakt zu den Spielern gehabt, die am Finalturnier der Champions League in Lissabon teilnehmen. Dort trifft Barcelona am Freitag im Viertelfinal auf Bayern München. Die Durchführung der Partie soll nicht gefährdet sein.