Eine Tabelle statt Gruppen: Champions League in neuem Gewand

Legende: Bleibt auch mit dem neuen Modus das Objekt der Begierde Der «Henkelpott». Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Champions League wird in der neuen Saison ebenso wie die Europa und Conference League in einem neuen Format und mit mehr Mannschaften ausgetragen. Die Uefa verspricht sich davon mehr Spannung. Und mehr Geld. Ein Überblick:

Was ändert sich konkret?

Das Teilnehmerfeld wird von 32 auf 36 Teams erweitert, die Gruppenphase fällt weg. Stattdessen werden die Klubs in einer einzigen Liga zusammengefasst, es gibt nur noch eine Tabelle. Wie üblich erhalten die Klubs drei Punkte für einen Sieg, einen Zähler für ein Remis und keinen für eine Niederlage.

Wie läuft die Liga ab?

Es stehen zunächst 8 Partien auf dem Programm, aber keine Hin- und Rückspiele mehr. Jedes Team wird vier Heim- sowie vier Auswärtsspiele haben. Um die verschiedenen Gegner zu ermitteln, werden die Teams zunächst in 4 verschiedene Lostöpfe eingeteilt. Der Titelverteidiger befindet sich im ersten Topf, die weiteren Plätze werden absteigend nach der UEFA-Koeffizientenliste besetzt. Jedes Team trifft anschliessend auf zwei Mannschaften aus jedem Topf, wobei pro Topf ein Spiel zu Hause und eines auswärts ausgetragen wird. Das heisst: Es wird sofort zu Topspielen kommen. Bayern München könnte zum Beispiel auf Real Madrid und Manchester City treffen.

Wer kommt in die K.o-Phase?

Die besten 8 Teams der Liga ziehen direkt in den Achtelfinal ein. Wer auf den Plätzen 9 bis 24 landet, kämpft in einer Playoff-Runde mit Hin- und Rückspiel ums Weiterkommen. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 16 treffen auf die Teams der Plätze 17 bis 24 – ausserdem haben sie in den Rückspielen Heimrecht. Für die Mannschaften ab Platz 25 ist die Europapokal-Saison beendet.

Wie geht es ab den Achtelfinals weiter?

Es wird nur noch eine Auslosung geben, danach steht der Turnierbaum auf dem Weg zum Titel fest. Die 8 Mannschaften, die sich in den Playoffs durchsetzen, vervollständigen die Achtelfinals, in dem sie dann gegen einen der 8 direkt qualifizierten Klubs gelost werden, die bei der Achtelfinal-Auslosung gesetzt sind. Der Tabellenerste kann frühestens im Endspiel auf den Zweiten treffen. Alle K.o.-Spiele – abgesehen vom Final – werden weiterhin mit Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Und was ist mit dem Geld?

Mehr Spiele, mehr Geld: Die neue Champions League wird für die Klubs noch lukrativer. Statt der rund 2 Milliarden Euro schüttet die Uefa dann etwa 2,5 Milliarden Euro pro Jahr an die Klubs aus, der Verteilungsschlüssel wird dabei etwas verändert. Aber: Schon das Startgeld für jeden Klub steigt auf 18,62 Millionen Euro (bisher 15,64 Millionen).