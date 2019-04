Moussa Maregas Karriere hätte einige Male scheitern können. Aufgewachsen ist der Sohn malischer Einwanderer in einem Pariser Banlieu. Lange kämpfte er sich durch die Niederungen der französischen Ligen. Erst mit 22 Jahren spielte er zum ersten Mal Profifussball für den Drittligisten Amiens.

Doch in Portugal ging Maregas Stern so richtig auf, obwohl ihn der FC Porto zunächst noch leihweise abschob. Mittlerweile stürmt der 28-Jährige für Porto auch in der Champions League: Er steht momentan mit 6 Toren an dritter Stelle der Torschützenliste.

Mehr zu Moussa Maregas einzigartiger Karriere erfahren Sie im Videoportrait oben.