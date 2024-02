Legende: Seine Zukunft bei den Bayern steht auf wackeligen Beinen Thomas Tuchel. IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Im DFB-Pokal ist der FC Bayern seit den 1/16-Finals und der peinlichen Niederlage gegen den Drittligisten Saarbrücken out. In der Bundesliga hat der Rekordmeister am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel gegen Leverkusen verloren und liegt 13 Runden vor Schluss 5 Punkte hinter Bayer.

Und in der Champions League sind die Bayern nach der 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom ebenfalls in Rücklage. Dem deutschen Krösus droht die erste Saison ohne Titelgewinn seit 12 Jahren.

06:52 Video Zusammenfassung Lazio Rom – Bayern München Aus Sport-Clip vom 14.02.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 52 Sekunden.

Tuchels Massnahmen greifen nicht

Nun gut, eine 0:1-Hypothek gegen Lazio Rom sollte für ein Kaliber wie Bayern München im Rückspiel vor eigenem Anhang durchaus wettzumachen sein. Fast mehr als die nackten Resultate geben beim Team von Trainer Thomas Tuchel jedoch die Leistungen zu denken – vor allem im neuen Jahr gilt das nicht nur für die verlorenen, sondern wiederholt auch für die gewonnenen Spiele. Die Bayern sind derzeit so verwundbar wie schon lange nicht mehr.

Tuchel hat in den vergangenen Wochen in Sachen Taktik und Spielerpersonal einiges experimentiert. Beispielsweise liess er seine Mannschaft gegen Leverkusen mit einer Fünferkette auflaufen, in der mit Winter-Neuzugang Sacha Boey ein gelernter Rechtsverteidiger auf die linke Seite ausweichen musste.

Gegen Lazio ruderte Tuchel am Mittwoch zurück zu seiner bevorzugten 4-2-3-1-Formation und beförderte mit Joshua Kimmich und Thomas Müller zudem zwei Identifikationsfiguren in die Startformation – auch diese Massnahme brachte die erhoffte Trendwende nicht.

Bereits 3 Niederlagen im 2024

Das 0:1 im Stadio Olimpico von Rom war bereits die 10. Niederlage im 43. Pflichtspiel der Bayern unter der Regie von Tuchel. Zum Vergleich: Sein Vorgänger Julian Nagelsmann kassierte die 10. Pleite erst in seinem 84. Spiel.

3 dieser 10 Niederlagen unter Tuchel mussten die Bayern im noch jungen 2024 hinnehmen. Neben Leverkusen und Lazio Rom konnte im neuen Jahr auch Werder Bremen den deutschen Rekordmeister besiegen. Was bei diesen 3 Niederlagen auffällt: Die Bayern mussten sich jeweils zu null geschlagen geben. Nach Rückschlägen finden die Münchner keine Lösungen. Und wie es im Mannschaftssport halt so ist, wird in diesem Fall mit dem Finger in den meisten Fällen auf den Trainer gezeigt.

Jetzt helfen nur noch Siege

Auf die Frage, ob er sich Sorgen um seinen Job mache, antwortete ein angesäuerter Tuchel nach der Niederlage in Rom kurz und bündig mit «Nein». Er und seine Schützlinge seien dran, den Schlüssel zu finden, bisher sei das noch nicht gelungen, so der 50-Jährige weiter.

Klar ist: Der Druck auf Tuchel wird mit Sicherheit nicht kleiner. Gefühlt kann sich der deutsche Trainer in absehbarer Zeit keine weiteren Ausrutscher erlauben. Schon gar nicht an diesem Wochenende in der Bundesliga gegen Bochum. Ob Tuchel die Chance bekommt, in drei Wochen die 0:1-Hypothek in der Champions League gegen Rom wettzumachen, ist alles andere als gewiss.

Die nächsten Aufgaben der Bayern

18.02. Bundesliga Bochum (a) 24.02. Bundesliga Leipzig (h) 01.03. Bundesliga Freiburg (a) 05.03. Champions League Lazio Rom (h)