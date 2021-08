Nachdem die Young Boys in der 3. Quali-Runde zur Champions League wie schon im Hinspiel in der 4. Minute gegen Cluj in Form des Gegentors einen herben Dämpfer kassiert hatten, drehten sie auf. Die Berner spielten sich vor über 20'000 Zuschauern im Wankdorf phasenweise in einen regelrechten Rausch.

Wie wir das dann abgeschüttelt haben, war grosse Klasse.

Anders als in den letzten Spielen, als sich YB mit dem Toreschiessen schwer getan hatte, durfte der Schweizer Meister gleich drei Mal jubeln – und der Sieg hätte gar noch höher ausfallen können. Der Einzug in die Playoffs geriet nicht mehr in Gefahr.

«Das Gegentor hat die Jungs ein wenig beschäftigt», sagte David Wagner in der Rückblende. «Wie wir das dann abgeschüttelt haben, war grosse Klasse.» Die grossen Emotionen blieben beim neuen Cheftrainer – zumindest gegen aussen – aus, doch die Zufriedenheit war gross. Er sei sehr glücklich über die Art und Weise, wie seine Mannschaft die Wende geschafft habe: «Mit Energie, Intensivität und gutem Fussball», so Wagner im Interview auf der Klubwebseite.

Wir träumen seit Beginn von der Champions League.

Den Spielern waren die Erleichterung und die Freude über das Erreichen der Playoffs deutlich anzumerken. So wollte Christian Fassnacht lieber zurück zur Mannschaft, als lange im Interview aufgehalten zu werden. Matchwinner Jordan Siebatcheu zeigte sich sehr zufrieden. «Wir haben Charakter gezeigt», freute sich der Doppeltorschütze. «Wir träumen seit Beginn von der Champions League. Jetzt bleiben noch zwei Spiele», so der Franko-Amerikaner.

Die Partien gegen Ferencvaros Budapest – die Ungarn schalteten eher überraschend Slavia Prag aus – müsse man nun «sehr, sehr ernst nehmen», blickte Siebatcheu voraus. Wagner fand den Sieg gegen Cluj «völlig in Ordnung». Mit Blick auf die Playoffs sagte er: «Ich hoffe, dass nächste Woche sowohl wir als auch die Fans noch eine Schippe drauf legen.»

Noch zwei Spiele zur Erfüllung des Traums

Mit dem Sieg gegen die Rumänen konnte Wagner frühe kritische Voten zum Verstummen bringen. Auch wenn klar ist, dass YB der Sieg gegen Cluj einen fixen Platz in der Europa League garantiert – die Berner wollen viel mehr.

2018 schaltete YB auf dem Weg zur erstmaligen Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse Dinamo Zagreb aus – wie gegen Ferencvaros spielte man zunächst zu Hause. Nun sind die ersehnten Champions-League-Sterne erneut nur noch zwei Spiele entfernt. Und die Aufgabe ist machbar.