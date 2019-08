Ademi: «Müssen uns an der Nase nehmen»

Die Stimmen zum Out von Basel

1:2 und 1:3 gegen den LASK – klingt nach einer klaren Sache. Eigentlich. Doch bis in die 89. Minute des Rückspiels fehlte Basel in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation nur 1 Tor zu einer allfälligen Verlängerung. So sahen es auch Trainer Marcel Koller und Stürmer Kemal Ademi.

