Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase boten die Akteure wieder Spektakel.

Wie man ganz sicher geht, dass ein Freistoss nicht unter der Mauer durchrutscht, zeigte in der Partie zwischen Real Madrid und ZSKA Moskau Georgi Schennikow. Der Russe legte sich beim Versuch von Isco einfach hin, musste aber nicht eingreifen.

Warum ManCity für ihn vor 18 Monaten 40 Millionen Euro zahlte, zeigte Ederson wieder einmal am Mittwoch. Gegen Hoffenheims Andrej Kramaric bot der Brasilianer eine Flugeinlage zum Zungeschnalzen. Am Ende reichte es zu einem 2:1-Sieg.

Weniger stark präsentierte sich Manchester United gegen Valencia. Bei der 1:2-Niederlage vergaben die Engländer den Gruppensieg. Eine Teilschuld daran hat auch Verteidiger Phil Jones. Mit seinem Rückpass erwischte er Goalie Sergio Romero auf dem falschen Fuss.

Mit dem Fuss traf Thomas Müller seinen Gegner Nicolas Tagliafico. Weil der Bayern-Stürmer dabei durch die Luft flog wie eine Kung-Fu-Kämpfer, sah er die rote Karte. Tagliafico musste auf dem Platz getackert werden und revanchierte sich auf seine Weise: In der 95. Minute glich er für Ajax zum 3:3 aus.

In der Nachspielzeit in Bern traf auch Paulo Dybala. Mit seinem spektakulären Weitschuss hätte der Juve-Stürmer zum 2:2 gegen YB ausgeglichen – hätte, denn der Treffer zählte nicht, weil Cristiano Ronaldo im Offside stand. Gut für YB, schade für die Fans schöner Tore.

Ebenfalls kein Tor schafften Leroy Sané, Raheem Sterling und Bernardo Silva in dieser Szene. Zu dritt stürmten sie auf Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann zu. Am Ende stellten sie sich zu umständlich an.

Dass es Sané doch eigentlich könnte, bewies der Deutsche zuvor. Mit seinem Freistoss überwand er nicht nur die Mauer, sondern bezwang auch Baumann.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.12.2018, 20:00 Uhr