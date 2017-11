Dortmund weiterhin im freien Fall

Trotz Pausenführung steht Borussia Dortmund nach dem 1:2 gegen Tottenham auch nach dem 5. Spieltag in der Champions League ohne Sieg da. Real Madrid schoss sich derweil in Nikosia den Liga-Frust von der Seele.

Zusammenfassung Dortmund-Tottenham Zusammenfassung Nikosia - Real Madrid Zusammenfassung Dortmund-Tottenham 2:48 min, vom 21.11.2017

Zusammenfassung Nikosia - Real Madrid 3:21 min, vom 21.11.2017

Dortmund wartet auch nach dem 5. Gruppenspieltag noch auf den ersten Sieg.

Real Madrid erzielt beim Pflichtsieg bei Apoel Nikosia gleich 6 Tore.

Tottenham und Real Madrid stehen schon vor dem letzten Spieltag im Achtelfinal.

Nach zuletzt schwierigen Wochen mit nur einem Pflichtspielsieg in den letzten 8 Spielen schien die Dortmunder Welt in der 31. Minute der Champions-League-Partie gegen Tottenham Hotspur wieder einigermassen in Ordnung. Ein genialer Hacken-Pass von Andrej Jarmolenko ermöglichte Pierre-Emerick Aubameyang das 1:0. Ausgerechnet der Stürmer aus Gabun, der bis vor kurzem aus disziplinarischen Gründen noch suspendiert war.

Zusatzinhalt überspringen Bürki muss verletzt raus Roman Bürki verletzte sich in der 89. Minute bei einem Rencontre mit Tottenhams Fernando Llorente unglücklich am Kopf und musste mit der Bahre vom Feld getragen werden. Llorente hatte den Schweizer Internationalen in einer 1-gegen-1-Situation mit dem Schuh im Gesicht getroffen.

Spiel gedreht

Eine gute Viertelstunde vor dem Ende liess Tottenhams Heung-Min Son aber auch die letzten BVB-Fans verstummen. Der Südkoreaner nutze ein Zuspiel von Dele Alli erfolgreich, um Roman Bürki aus kurzer Distanz keine Chance zu lassen und das Spiel mit dem 2:1 zugunsten der «Spurs» zu entscheiden (76.).

Harry Kane hatte kurz nach der Pause mit einem präzisen Flachschuss von der Strafraumgrenze aus den Ausgleich markiert.

Real Madrid demontiert Apoel

Im zweiten Spiel der Gruppe H qualifizierte sich Real Madrid endgültig für die K.o.-Phase. Beim 6:0-Kantersieg bei Apoel Nikosia trafen sowohl Cristiano Ronaldo als auch Karim Benzema doppelt. Für die anderen Tore der Königlichen zeigten sich Luka Modric und Nacho verantwortlich.

Am letzten Spieltag kommt es zu den Duellen Real Madrid gegen Dortmund und Tottenham gegen Apoel.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 21.11.2017, 20:10 Uhr