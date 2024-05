In Dortmund flogen die Leuchtraketen über den Borsigplatz, im Prinzenpark rutschte ein jubelnder Torhüter durch die Kabine: Spieler und Fans von Borussia Dortmund erlebten nach dem sensationellen Einzug in den Final der Champions League und dem wahr gewordenen Wembley-Traum eine wilde Partynacht.

«In der Kabine war die Hölle los, laute Musik und Alkohol», berichtete BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 1:0 im Halbfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain aus dem Inneren des Stadions. Und die Bilder, die es raus in die Fussballwelt schafften, machten deutlich, dass Kehl damit nicht übertrieb.

Meyer auf der Rutschbahn, Can fordert «Ruhe»

Jungstar Youssoufa Moukoko gab in seiner Instagram-Story Einblicke – zu sehen war, wie Ersatztorhüter Alexander Meyer in völliger Ekstase den Kabinentisch zur Wasserrutsche umfunktionierte und darüber schlitterte. Um ihn herum tobte eine wilde Siegesfeier, Jadon Sancho mutierte zum DJ, und tanzte wenig später zu den Klängen von Adele über den Tisch.

00:32 Video Kobel: «Wir hatten ein bisschen Glück» Aus Sport-Clip vom 08.05.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Während Emre Can im Freudentaumel deutlich wurde und die Kritiker des Teams bat, «jetzt auch mal die Schnauze» zu halten, liess sich Kehl vom allgemeinen Trubel nur teilweise mitreissen und dachte schon an den Wunschgegner für das Endspiel in Wembley. «Die Bayern würden mir gefallen. Ich habe das Gefühl, wir haben noch eine Rechnung zu begleichen», sagte er mit Blick auf eine mögliche Revanche elf Jahre nach dem verlorenen CL-Final gegen den ewigen Rivalen.

Das Tor sollten wir abbauen und mit nach Dortmund nehmen.

Nach dem fast unverschämten Aluminium-Glück des BVB (PSG traf in den beiden Spielen sechsmal Pfosten oder Latte) hatte Kehl dabei noch einen Spezialwunsch: «Das Tor sollten wir abbauen und mit nach Dortmund nehmen», sagte er mit einem Augenzwinkern: «Vielleicht brauchen wir es in Wembley nochmal.»

00:42 Video Die 4 Alu-Treffer von PSG im Schnelldurchlauf Aus Sport-Clip vom 07.05.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Fans in Ekstase ... und Sammer hebt den Mahnfinger

Eine Massnahme, der sicher auch die Fans zustimmen würden, die Dortmund in der Nacht in Ausnahmezustand versetzten. Rund um den Borsigplatz herrschte Partystimmung. Die Anhänger zündeten Feuerwerkskörper und fuhren im Auto-Korso laut hupend durch die Stadt, fremde Menschen lagen sich knapp ein Jahr nach dem Meisterdrama des BVB glückselig in den Armen. «Heute konnten wir unseren Fans etwas zurückgeben», sagte Terzic in Paris.

«Jetzt sollen sie sich auch freuen, aber mal nicht übertreiben», hatte BVB-Berater Matthias Sammer bei Prime Video zuvor noch mit einem Lächeln gesagt. Sein Wunsch blieb in der langen Dortmunder Partynacht unerfüllt.