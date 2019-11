Der Marokkaner führte Dortmund in der Champions League zum Sieg gegen Inter. Trainer Lucien Favre ist voll des Lobes.

Legende: Erlebte einen fantastischen Abend Achraf Hakimi. imago images

Mit 0:2 lag Dortmund am Dienstag im wegweisenden Gruppenspiel zuhause gegen Inter Mailand zurück. Nach der Pause gelang der Borussia aber noch die Wende. Die grosse Figur beim vielumjubelten Erfolg war nicht etwa ein Spieler aus der prominenten BVB-Offensivabteilung. Mit Achraf Hakimi avancierte ein Verteidiger zum Matchwinner.

Bester CL-Torschütze von Dortmund

Einen Tag nach seinem 21. Geburtstag verkürzte der Marokkaner in der 51. Minute zum 2:1. In der 77. Minute war er auch noch für das 3:2-Siegestor besorgt. Damit hat er jetzt 4 der 5 CL-Tore des BVB erzielt. «Ich bin überrascht, dass ich der beste Torschütze der Borussia bin», gestand Hakimi im Anschluss. «Ich habe viel gearbeitet und freue mich einfach, dass ich der Mannschaft mit meinen Toren so helfen konnte.»

Er spürt die Situationen, das hat er heute sehr, sehr gut gemacht.

Dortmund hatte den rechten Verteidiger, der auch im Mittelfeld spielen kann, im Sommer 2018 von Real Madrid ausgeliehen. Bei den «Königlichen» spielte er bereits seit seinem 8. Lebensjahr. Beim BVB sollte der marokkanische Internationale in erster Linie die Defensive verstärken. Schnell zeigte sich aber, dass er auch offensiv für Furore sorgen kann.

«Er ist immer extrem offensiv, egal, ob als Verteidiger oder als Flügelspieler. Er spürt die Situationen, das hat er heute sehr, sehr gut gemacht», lobte der ansonsten eher zurückhaltende Trainer Lucien Favre Hakimi nach dem Sieg gegen Inter. Dass er auch defensive Aufgaben erfüllen kann, bewies er in der Nachspielzeit. Mit einer gekonnten Grätsche stoppte er einen vielversprechenden Inter-Angriff.

Rückkehr nach Madrid sehr wahrscheinlich

Mit der Leistung vom Dienstag dürfte sich Hakimi definitiv in die Herzen der Dortmund-Fans gespielt haben. Allzu lange können sich diese aber wohl nicht mehr an seinen Auftritten erfreuen. Im Sommer 2020 läuft sein Leihvertrag aus. Und es ist ziemlich sicher, dass Real Madrid das pfeilschnelle Juwel dann zurückholen wird.

