Real Madrid misst sich im Achtelfinal der Champions League mit Stadtrivale Atletico.

Bei Bayern – Leverkusen kommt es ebenfalls zu einem nationalen Duell. PSG fordert Liverpool, Benfica will gegen Barcelona Revanche.

Die Hinspiele finden am 4./5. März, die Rückspiele am 11./12. März statt.

Das Los hat aufregende Duelle für die Achtelfinals in der Champions League ergeben. Das alles überstrahlende Duell ist dabei das «Derbi madrileño» zwischen Real Madrid und Atletico. Die spanischen Hauptstadtklubs waren sich unter anderem auch in den Königsklassen-Endspielen 2014 und 2016 gegenübergestanden. Jeweils mit dem besten Ausgang für die «Königlichen».

Deren Superstar Kylian Mbappé hatte sich dieses Duell übrigens gewünscht. Begründung: das Ausbleiben von Reisestrapazen. Wobei sich Real mit Atletico zuletzt schwertat. Die letzten drei Aufeinandertreffen, allesamt in der Liga, endeten 1:1. Zuvor hatte «Atleti» den Rivalen im Januar 2024 im Pokal-Achtelfinal eliminiert.

Bayern trifft auf Bayer

Auch aus deutscher Sicht ergab die Auslosung in Nyon eine spektakuläre Affiche. Rekordmeister FC Bayern München trifft auf Meister Bayer Leverkusen mit Nati-Captain Granit Xhaka. Der Zweikampf wird zum Evergreen: Bayer und Bayern treten nach zwei Liga-Duellen und einem Pokalspiel zum vierten und fünften Mal in dieser Spielzeit gegeneinander an.

Die Achtelfinals im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Paris Saint-Germain – Liverpool

Brügge – Aston Villa

Real Madrid – Atletico

PSV Eindhoven – Arsenal

Feyenoord – Inter

Bayern – Leverkusen

Dortmund – Lille

Benfica – Barcelona

Zündstoff birgt auch das Duell zwischen Paris Saint-Germain und Liverpool. Zuletzt trafen die beiden Teams 2019 in der Gruppenphase aufeinander, was in je einem Heimsieg resultierte. Benfica erhält gegen Barcelona Gelegenheit zur Revanche. Die Portugiesen hatten in der diesjährigen Ligaphase eine spektakuläre 4:5-Niederlage gegen die Katalanen kassiert.

Champions League