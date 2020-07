Draw in getrennten Räumen

Bedingt durch Covid-19 hielten sich die Protagonisten der Auslosung des CL-Finalturniers nicht in der Uefa-Zentrale in Nyon auf. Die Teinehmer wurden per Video zugeschaltet. Beim Draw gab es keine gesetzten Teams.

Er ergaben sich folgende Paarungen:

Viertelfinals

VF1: Real Madrid/Manchester City vs. Lyon/Juventus

Real Madrid/Manchester City vs. Lyon/Juventus VF2: RB Leipzig vs. Atletico Madrid

RB Leipzig vs. Atletico Madrid VF3: Napoli/Barcelona vs. Chelsea/Bayern München

Napoli/Barcelona vs. Chelsea/Bayern München VF4: Atalanta Bergamo vs. Paris Saint-Germain

Dabei ist zu berücksichtigen, dass 4 Achtelfinal-Rückspiele noch zu spielen sind.

Halbfinals

HF1: Gewinner VF1 vs. Gewinner VF3

Gewinner VF1 vs. Gewinner VF3 HF2: Gewinner VF2 vs. Gewinner VF4

Final

Gewinner HF2 vs. Gewinner HF1

Gesamtes Finalturnier in Lissabon

Die Viertel- und Halbfinals sowie das Endspiel werden alle in Lissabon ausgetragen. Spielstätten sind die Stadien der portugiesischen Hauptstadtklubs Benfica und Sporting. Für alle Paarungen gilt, dass der Sieger in nur einem Spiel ermittelt wird.