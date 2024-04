Am Dienstagabend treffen in Madrid zwei europäische Schwergewichte in der Champions League aufeinander.

Legende: Manuel Akanji gegen Rodrygo Vor Jahresfrist ging die Partie in Madrid 1:1 aus. IMAGO / ZUMA Wire

Das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City ist das Nonplusultra im europäischen Spitzenfussball. Seit 2022 kreuzen die beiden Topteams jährlich die Klingen.

In der Saison 2021/22 setzten sich die «Königlichen» nach einer dramatischen Wende im Halbfinal durch und gewannen später den Titel.

Gelingt Real die Revanche?

Knapp zwölf Monate später revanchierten sich die «Skyblues», ebenfalls in der Vorschlussrunde. Die Equipe von Trainer Pep Guardiola fertigte Real vor heimischem Anhang gleich mit 4:0 ab, zog ins Endspiel ein – und setzte sich erstmals die europäische Krone auf.

Nun treffen die beiden Giganten im Viertelfinal aufeinander – und irgendwie beschleicht einen das Gefühl, dass es hierbei schon um den Turniersieg geht.

Guardiola über Bellingham: Enormer Einfluss

Wie schon in der Vorsaison stellt das Estadio Santiago Bernabeu in Madrid die Bühne für den ersten Akt des Spektakels. Diesmal sei Real aber eine «andere Mannschaft», sagt City-Coach Guardiola im Vorfeld. Das liege vor allem an Jude Bellingham, der seine erste Saison für die «Blancos» bestreitet: «Sein Einfluss ist enorm», so Guardiola.

Sein Gegenüber, Carlo Ancelotti, feiert am Dienstagabend derweil ein schmuckes Jubiläum. Als erster Trainer erreicht er in der Champions League die 200-Spiele-Marke.

Legende: Ikonisch Carlo Ancelotti steht vor seinem 200. Champions-League-Spiele als Trainer. IMAGO / Shutterstock

Rüdiger vs. Haaland

An den Rekord denke er nicht gross, sein Fokus gilt dem Gegner. «Es wird hart, aber wenn man Europas Champion sein möchte, muss man City schlagen», sagt Ancelotti.

Trainer mit den meisten Spielen in der Champions League

Name Spiele Carlo Ancelotti (ITA) 199 Alex Ferguson (SCO) 190 Arsène Wenger (FRA) 178 Pep Guardiola (ESP) 167 Jose Mourinho (POR) 145

Nachdem Verteidiger Antonio Rüdiger bei der 0:4-Klatsche im Mai 2023 in Manchester nicht in der Startformation stand, wird der Deutsche diesmal gesetzt sein – erst recht, weil er eine herausragende Saison absolviert.

Rüdiger dürfte es mit geballter Offensivkraft, unter anderem Sturmtank Erling Haaland, zu tun bekommen. «Von solchen Spielen hat man immer geträumt», so der 31-Jährige. «Ein Teil davon zu sein, ist unglaublich.»

