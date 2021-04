Duell in der Champions League

Legende: Paris' offensive Lebensversicherung Kylian Mbappé. Keystone

Mit dem Frühling kehren in Paris nicht nur die Vögel zurück auf die Bäume, sondern auch die Verletzten auf den Rasen. Mittelfeldmotor Marco Verratti hat sich von seiner 2. Corona-Erkrankung erholt, Neymars Adduktorenbeschwerden sind schon länger Geschichte und Captain Marquinhos hat immerhin das Training wieder aufgenommen.

Und auch der leicht angeschlagene Torgarant Kylian Mbappé sollte rechtzeitig fit sein. Seine 7 Tore in den letzten 6 Spielen dürften auch in Manchester für Aufsehen gesorgt haben. Auf der Bank verbreitet Trainer Mauricio Pochettino Zuversicht: «Wir sind ruhig und bestens vorbereitet.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City können Sie am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Manchesters vermeintliche Defensiv-Schwäche

Bei ManCity stapelte Coach Pep Guardiola gewohnt tief: «Wir sind nicht die beste Mannschaft, wir sind nicht so gut im Abwehrbereich.» City hat in dieser Saison in 29 von 53 Spielen zu Null gespielt.

Einen Plan hat der Spanier aber trotzdem. Er verordnete seiner Mannschaft das Ballbesitz-Monopol und will «sie so viel wie möglich laufen lassen».