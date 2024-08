Legende: 2021 wurde nach den Sternen gegriffen Von Vincent Sierro (jetzt Toulouse), David von Ballmoos und Nicolas Bürgy (jetzt Viborg). KEYSTONE/Thomas Hodel

2010: Chancenlos in London

Bereits im ersten Playoff-Duell vor 14 Jahren gegen Tottenham reist YB mit einem 3:2 ans Auswärtsspiel. An der White Hart Lane in London werden die Hoffnungen der Berner aber schnell getrübt, als Peter Crouch bereits in der 5. Minuten per Kopf trifft. Der englische Zweimeter-Stürmer wird bis zum Schluss noch zwei weitere Tore erzielen. YB, mit Christoph Spycher und David Degen in der Startaufstellung und Vladimir Petkovic als Trainer, ist beim 0:4 chancenlos und verpasst es klar, den 24 Stunden zuvor erfolgreichen Baslern in die Champions League zu folgen.

02:07 Video 2010: Im Hinspiel kann YB noch mithalten Aus Sport-Clip vom 25.07.2017. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.

2016: Blamabel in Mönchengladbach

Deutlich weniger hoffnungsvoll als sechs Jahre zuvor reisen die YB-Fans 2016 zum Playoff-Rückspiel nach Mönchengladbach. Die Deutschen, die mit Yann Sommer im Tor und Nico Elvedi in der Abwehr antreten, spielen nach dem 3:1 im Berner Wankdorf völlig befreit auf und legen im Borussia-Park eine Gala hin. Auch dank drei Toren von Ex-FCZ-Stürmer Raffael demontieren die Hausherren die Berner um Trainer Adi Hüter und gewinnen 6:1.

02:40 Video 2016: Gladbach schenkt YB 6 Tore ein Aus sportlive vom 24.08.2016. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

2017: Enttäuscht in Moskau

Aller guten Dinge sind drei? Nein. Gegen ZSKA Moskau will YB nach der bitteren 0:1-Heimniederlage durch ein spätes Eigentor von Kasim Adams mit einem Auswärtseffort doch noch die erstmalige Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League sichern. In der russischen Hauptstadt ist allerdings nichts mehr vom dominanten Auftritt der Vorwoche zu sehen – YB verliert verdient mit 0:2.

02:33 Video 2017: ZSKA zu stark für YB Aus Sport-Clip vom 23.08.2017. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.

2018: Euphorisiert in Zagreb

Erstmals nehmen die Young Boys als Schweizer Meister an der Qualifikation zur Champions League teil. Doch das Playoff-Duell scheint wieder nach dem bekannten Muster zu verlaufen. Durch ein frühes Tor des ehemaligen GC-Spielers Izet Hajrovic führt Dinamo im Rückspiel vor eigenem Publikum lange 1:0. Wenig deutet auf einen Berner Erfolg hin – bis Guillaume Hoarau mit zwei Toren für die Berner Glückseligkeit sorgt. Die Quali für die Königsklasse ist geschafft.

04:59 Video 2018: YB schlägt Zagreb und steht in der Champions League Aus Sport-Clip vom 29.08.2018. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 59 Sekunden.

2019: Wirkungslos in Belgrad

In Belgrad wird YB die zwei Jahre später abgeschaffte Auswärtsregel zum Verhängnis. Der 1:1-Ausgleichstreffer in der 82. Minute durch ein Eigentor der Serben reicht nach dem 2:2 im Hinspiel nicht. Bitter für die Berner, die vor allem im Hinspiel im heimischen Wankdorf ein klares Chancenplus aufgewiesen hatten.

03:08 Video 2019: CL-Träume für YB ausgeträumt Aus Sport-Clip vom 28.08.2019. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 8 Sekunden.

2021: Beherzt in Budapest

Zum zweiten Mal nach 2010 geht YB mit einem 3:2 ins Playoff-Rückspiel. In Budapest geht es gegen Ferencvaros auf und ab. Dank einem Treffer in der Nachspielzeit durch Felix Mambimbi gewann YB mit 3:2 und feierte den zweiten Einzug in die Gruppenphase der Champions League.

04:44 Video 2021: YB macht den Traum von der Champions League wahr Aus Sport-Clip vom 24.08.2021. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 44 Sekunden.

2023: Glücklich in Bern

Nach sechs Rückspielen auf fremdem Terrain fällt die Entscheidung 2023 erstmals im Wankdorf. Die Ausgangslage gegen Maccabi Haifa ist mit dem torlosen Unentschieden aus dem Hinspiel gut, und diesmal kann YB mit Trainer Raphael Wicky auch auf das nötige Glück zählen. Mit einem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten gehen die Berner 2:0 in Führung, während die Israeli zweimal an der Torumrandung scheitern. Dasselbe Bild in der zweiten Halbzeit: YB erhöht auf 3:0, Haifa trifft ein drittes Mal nur Aluminium.

05:58 Video 2023: YB löst gegen Maccabi Haifa das CL-Ticket Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 58 Sekunden.