Real Madrid steuerte im Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City auf einen Heimsieg zu. Doch zwischen der 78. und 86. Minute schwammen den «Königlichen» sämtliche Felle davon.

Unmittelbar vor dem 1:1 wurde Sergio Ramos vom Torschützen Gabriel Jesus vermeintlicherweise in den Rücken gestossen. Fünf Minuten später gab es nach einem Foul von Daniel Carvajal an Raheem Sterling einen Penalty, den Kevin de Bruyne zum 2:1 verwandelte. Und weitere drei Zeigerumdrehungen später flog Ramos nach einem Zupfer an Jesus vom Platz.

Wir wollen nun von Ihnen wissen: Hätten Sie gleich entschieden wie Schiedsrichter Daniele Orsato?

Szene 1

Hätten Sie vor dem 1:1 auf Foul entschieden?

Szene 2

Ist der Penalty gerechtfertigt?

Szene 3