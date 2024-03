Dortmund gewinnt das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSV Eindhoven mit 2:0 (Hinspiel 1:1).

Sancho sorgt für die frühe Führung, der für ihn eingewechselte Reus macht spät den Deckel drauf.

In der Partie zwischen Atletico Madrid und Inter Mailand läuft die Verlängerung.

Borussia Dortmund steht erstmals seit 2021 wieder in den Viertelfinals der Champions League. Auf dem Weg in die Runde der letzten Acht glänzte der BVB eine Halbzeit lang, musste nach der Pause aber über weite Strecken zittern, ehe Marco Reus tief in der Nachspielzeit den erlösenden zweiten Treffer erzielte.

Reus war in der 75. Minute für den angeschlagenen Jadon Sancho eingewechselt worden und profitierte in den Schlussminuten von einem Fauxpas von Isaac Babadi. Der erst 18-jährige Niederländer rutschte als letzter Mann aus, Reus behielt alleine vor Walter Benitez die Nerven und schob eiskalt ein.

Kurz nach seiner Einwechslung hatte Reus bereits einmal im Fokus gestanden. Der 34-Jährige brachte einen Freistoss aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum, wo Niclas Füllkrug zum vermeintlichen 2:0 traf. Der Stürmer stand allerdings hauchdünn im Abseits, wie der VAR Schiedsrichter Daniele Orsato mitteilte.

01:01 Video Reus flankt, Füllkrug trifft, der VAR interveniert Aus Sport-Clip vom 13.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

BVB jubelt früh und zittert lange

Der Treffer wäre Dortmund äusserst gelegen gekommen. Die Gäste aus den Niederlanden, die in dieser Saison erst zwei Pflichtspiel-Niederlagen hinnehmen mussten, hatten mächtig auf den Ausgleich gedrückt und taten dies auch in der Folge. Der wieder genesene Gregor Kobel im BVB-Tor hielt aber, was es zu halten gab. In der 53. Minute rettete zudem der Pfosten, wobei der Schweizer wohl auch an diesem Abschluss dran gewesen wäre.

Eine starke Partie hatte Dortmund vor allem in der ersten Halbzeit abgeliefert. In den ersten 20 Minuten brannten die Gastgeber im ausverkauften Signal Iduna Park ein veritables Feuerwerk ab. Sancho krönte dieses bereits in der 3. Minute mit dem Führungstreffer.

00:49 Video Sancho sorgt für perfekten BVB-Start Aus Sport-Clip vom 13.03.2024. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Julian Brandt legte für den Rückkehrer auf, der sich den Ball ins Zentrum vorlegte und mit einem Flachschuss ins linke Eck abschloss. Für Sancho war es der erste Champions-League-Treffer seit seiner Rückkehr zum BVB.

Für Dortmund bleibt zu hoffen, dass sich der Engländer nicht ernsthaft verletzt hat. Mit Reus steht Trainer Terzic aber ein valabler Ersatz zur Verfügung, wie der Joker eindrücklich gezeigt hat.