Ab September wird die berühmte Champions-League-Hymne durch das Wankdorf hallen und beim einen oder anderen Zuschauer mächtig Gänsehaut auslösen. YB gehört zum 2. Mal in der Klub-Geschichte zu den «königlichen» Teams Europas.

Nach dem grossen Erfolg waren bei den Berner Helden die Glücksgefühle riesig: «Wir sind unglaublich happy und unglaublich stolz», sagte Christian Fassnacht nach dem 3:2-Sieg in Budapest. Er hob vor allem den Teamgeist hervor: «Jeder hat sich für den anderen eingesetzt und wir haben nie aufgegeben.»

Es ist einfach unglaublich. Es braucht ein paar Tage, bis wir das realisieren.

In der Champions League zu spielen sei das «Schönste für jeden Spieler. Vor allem, wenn man sie sich so erarbeitet wie wir, mit all den Qualifikationsrunden», so Fassnacht weiter.

Goalie David von Ballmoos sprach von einem «Bubentraum», während Cédric Zesiger nach Worten rang. «Es ist einfach unglaublich. Es braucht ein paar Tage, bis wir das realisieren. Spätestens am Donnerstag ist es so weit.» Dann werden sich die Berner (und Schweizer) Blicke nach Istanbul richten, wenn die Gruppenphase ausgelost wird.

Es winken von Herbst bis Frühling Kracherduelle. Bayern, Real Madrid, PSG, Barcelona, ManCity, Chelsea – und so weiter, und so fort; die Liste potenzieller Gruppengegner ist ein Augenschmaus für jeden Fussball-Fan. YB-Trainer David Wagner fiebert der Auslosung bereits entgegen: «Im Moment herrscht ein Glücksgefühl, aber auch Hunger, Gier und Lust auf alles, was noch kommt.»