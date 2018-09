Formaljuristisch sind RB Leipzig und der FC Red Bull Salzburg genug voneinander entflochten, um in der Europa League aufeinandertreffen zu können. Das zumindest meint die Uefa, weshalb sie dieses Aufeinandertreffen auch bei der Auslosung der EL-Gruppen ermöglichte.

Salzburg als Farmteam?

Und wie es der Zufall so will: Es kommt in der Gruppe B zum Red-Bull-Derby. Favorit ist das Team aus Deutschland. Dies bestätigt auch ein Blick in die Transferhistorie: Seit der Gründung von RB Leipzig wechselten 14 Spieler von Salzburg zu RB. 5 Spieler gingen den umgekehrten Weg, wovon 4 Leihspieler waren.

Ist also RB Leipzig der grössere der beiden Brüder? Das internationale Abschneiden spricht eine andere Sprache. Zwar erreichte Leipzig die CL-Gruppenphase in der Vorsaison ohne Qualifikation, während Salzburg bereits 11 Mal in der Quali scheiterte.

Doch mit dem EL-Halbfinal-Einzug der letzten Saison übertrumpften die Salzburger ihre Leipziger Kollegen, die im Viertelfinal scheiterten. Nun geht das Red-Bull-interne Prestige-Duell in die erste Direktbegegnung.