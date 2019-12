Klopp: «Sorry, I was an idiot!»

Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Hatte danach Gewissensbisse Jürgen Klopp. Reuters

«Absolut scheisse» habe er sich am Vorabend des 2:0-Erfolgs mit Liverpool bei Salzburg verhalten. Das sagte «Reds»-Trainer Jürgen Klopp bei der Medienkonferenz zum sichtlich verdutzten Übersetzer und entschuldigte sich bei ihm.

22 Stunden zuvor hatte Klopp den Übersetzer noch in aller Öffentlichkeit blossgestellt. Das, gab Klopp nun zu, sei in der Sache richtig, in der Art und Weise aber «kompletter Blödsinn» gewesen.

Und damit das auch die Liverpool-Reporter mitbekamen, fügte er auf Englisch an: «Sorry, I was an idiot!» Der Dolmetscher schätzte diese Entschuldigung und nannte es eine «wunderbare Geste». «Klopp hat dafür meinen grössten Respekt».