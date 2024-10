Es hat erneut nicht sollen sein. Nach dem 0:3 gegen Aston Villa und dem 0:5 gegen den FC Barcelona setzte es am Mittwochabend für die Young Boys in der Champions League ein 0:1 gegen Inter Mailand ab. Wieder keine Punkte, wieder keine Tore.

Vor allem die Art und Weise der Niederlage machte nach dem Schlusspfiff den YB-Protagonisten zu schaffen. Der Super-League-Klub hatte im Wankdorf gegen den Serie-A-Vertreter ein starkes Spiel gezeigt, durch einen Gegentreffer in der 93. Minute resultierte jedoch trotzdem wieder eine Niederlage. Eine unverdiente Niederlage.

Von Ballmoos ringt nach Worten

Goalie David von Ballmoos fiel es in den Katakomben des Wankdorfs denn auch schwer, die richtigen Worte zu finden. Der 29-Jährige versuchte es dennoch: «In mir ist eine Leere. Wir zeigen 92 Minuten lang einen super Match und stehen am Ende mit leeren Händen da. Das tut weh.»

Der Schlussmann, der den Young Boys in der 48. Minute mit einem gehaltenen Penalty das 0:0 bewahrt hatte, probierte aller Enttäuschung zum Trotz, auch etwas Positives zu sehen. «Wir haben uns sehr gut präsentiert und das YB-Gesicht gezeigt. Wir konnten bestimmt vielen Leuten Freude bereiten – trotz dem Ergebnis», so Von Ballmoos.

Der Trainer bemängelt die Konsequenz im Abschluss

Auch bei Interims-Trainer Joël Magnin sass der Frust tief. «Wir hatten sehr viele positive Sachen in unserem Spiel. Aber am Ende ist die Enttäuschung trotzdem gross», gab der 53-Jährige nach seiner Champions-League-Premiere als Coach zu Protokoll.

02:45 Video Magnin: «Am Ende ist die Enttäuschung gross» Aus Sport-Clip vom 23.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

Magnin vermisste bei seinem Team die Genauigkeit und Konsequenz im letzten Drittel. Er sagte: «Wenn man 19 Mal in den Abschluss geht, aber nur zwei Schüsse aufs Tor bringt, dann ist das international zu wenig. National übrigens auch.»

Benito versucht das Positive zu sehen

«Wenn wir morgen aufstehen und den Match analysieren, dann bin ich überzeugt, dass Worte wie Stolz, Mut oder Energie fallen werden», sagte Abwehrspieler Loris Benito. Man habe den Zuschauern das bieten können, was bei YB in der ersten Saisonhälfte etwas gefehlt habe. «Und deshalb», so Benito, «fühlt es sich morgen vielleicht gar nicht so fest wie eine Niederlage an.»

03:05 Video Benito: «Konnten den Leuten Energie und Leidenschaft zeigen» Aus Sport-Clip vom 23.10.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 5 Sekunden.