Legende: Voller Fokus auf die Champions League? Thomas Tuchel. imago images/kolbert-press

Nach dem 3:0 im Heimspiel gegen Lazio und dem Vorstoss in den Viertelfinal der Champions League gaben sie sich in München grösste Mühe, nicht in Euphorie zu verfallen. «Es wäre vermessen, jetzt schon viel, viel weiter zu träumen», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Zu grosse Erwartungen hielten bei den Bayern in dieser Saison schon zu oft dem Realitätscheck nicht stand.

Doch dass Leverkusen in der Bundesliga enteilt ist und man im DFB-Pokal schon lange nicht mehr vertreten ist, könnte vielleicht auch neue Ressourcen für die Champions League frei machen. Der Final findet im Sommer im Londoner Wembley statt – am Ort also, wo der deutsche Rekordmeister 2013 im gleichen Wettbewerb bereits über Dortmund triumphierte.

Und dann ist da auch noch Trainer Thomas Tuchel. Er weiss, wie man die Champions League gewinnt – der Coup mit Chelsea ist erst drei Jahre her.

Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir Schritt für Schritt denken.

Tuchel, der Ende Saison einem neuen Trainer Platz macht, würde nur zu gerne beweisen, dass er immer noch der Trainer für die grossen Titel ist. «Das schwerste Turnier auf der Welt» nannte der 50-Jährige die «Königsklasse» im Bauch der Allianz Arena und verhehlte seine Ambitionen nicht. «Nur: Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir Schritt für Schritt denken.»

Gebrochener Zeh tut nach Sieg weniger weh

Dass er weiterhin mit Leib und Seele dabei ist, bewies Tuchel bei einer emotionalen Motivationsrede an die Mannschaft vor dem Lazio-Spiel. Bei einem Tritt gegen die Tür brach er sich den grossen Zeh. «Dieses Opfer habe ich gerne gebracht», sagte er schmunzelnd. Dreesen wertete den Vorfall als Beweis dafür, wie ernst Tuchel seinen Job trotz des feststehenden Abschieds nehme.

Joshua Kimmich ergänzte anerkennend, Tuchel mache es trotz der «total ungewöhnlichen Situation wirklich herausragend». Er könne schliesslich auch sagen, «jetzt ist es ihm scheissegal» – das tue er aber nicht.

Zusätzliche Argumente bei der Bayern-Jagd nach dem «Henkelpott» liefert ausgerechnet der chronisch titellose Harry Kane. Mit seinem Doppelpack gegen Lazio schraubte er sein Total an Toren im Bayern-Trikot auf 33 in ebensovielen Spielen.

07:45 Video Zusammenfassung Bayern – Lazio Aus Sport-Clip vom 05.03.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 45 Sekunden.