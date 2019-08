Wenn YB am Dienstagabend gegen Roter Stern Belgrad um die CL-Qualifikation spielt, ruhen die Berner Hoffnungen auf dem französischen Goalgetter.

Legende: Auf internationaler Ebene ein sicherer Wert Guillaume Hoarau. Keystone

Wenn's drauf ankommt, ist er zur Stelle. Guillaume Hoarau ist seit Jahren die Torversicherung der Young Boys. Insbesondere in den internationalen Wettbewerben. Dass er auf der grossen Bühne zur Hochform aufläuft, hat der 35-Jährige in der Vergangenheit mehrfach bewiesen.

Europa League 2014/15

In seiner ersten Saison bei den Young Boys steuert der 1,92-Hüne in 8 EL-Partien 6 Tore bei. Im entscheidenden letzten Gruppenspiel trifft er gegen Sparta Prag vom Elfmeterpunkt zum 1:0, YB schafft den Sprung in die Zwischenrunde.

Europa League 2016/17

2 Jahre später fehlt Hoarau in den ersten beiden Gruppenspielen verletzt. Ohne ihn steht YB mit nur einem Punkt am Tabellenende. Dann kehrt der Franzose gegen Apoel Nikosia zurück und schiesst die Berner mit einem Hattrick quasi im Alleingang zum Sieg.

Die Hypothek aus den ersten Partien wiegt jedoch zu schwer. YB scheidet als Gruppendritter aus, obwohl Hoarau auch noch gegen Olympiakos Piräus (1:1) und Astana (3:0) trifft.

Champions-League-Qualifikation 2018/19

Nach dem 1:1 im Playoff-Hinspiel zuhause gegen Zagreb sind die Young Boys auswärts auf Tore angewiesen. Bis in die 2. Halbzeit liegen die Berner mit 0:1 im Hintertreffen, dann schlägt Hoarau zu: Innert 2 Minuten wendet er die Partie mit einem Doppelpack und führt YB in die CL-Gruppenphase.

Champions League 2018/19

4 der 6 Gruppenspiele gehen in der ersten CL-Saison der Klubgeschichte verloren. Trotzdem ist das halbe Jahr in der «Königsklasse» eine Erfolgsgeschichte für die Berner. Auch weil Hoarau in wichtigen Momenten seine Füsse im Spiel hat. Gegen Valencia sichert er YB das 1:1-Remis, dank seinen beiden Treffern gegen Juventus Turin schliessen die Berner ihr CL-Abenteuer mit einem 2:1-Heimsieg ab.

Champions-League-Qualifikation 2019/20

Trainer Gerardo Seoane wartet bis in die 73. Minute zu, ehe ihm nichts mehr anderes übrigbleibt, als seinen angeschlagenen Stürmerstar beim Stand von 1:2 einzuwechseln. Hoarau ist sofort Dreh- und Angelpunkt im Berner Offensivspiel.

Als 3 Minuten später Nicolas Ngamaleu im Strafraum gefoult wird, übernimmt Hoarau die Verantwortung und verwandelt souverän zum so wichtigen 2:2. Vor dem Rückspiel in Belgrad ist deshalb alles offen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 21.08.2019, 20:10 Uhr