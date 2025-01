Legende: Manuel Akanji könnte sich problemlos bis in den CL-Final durchrechnen. Doch sein Manchester City wäre Stand jetzt ausgeschieden. Imago/ANP

Man kann über den neuen Europacup-Modus sagen, was man will. Doch zumindest in der Champions League herrscht vor dem letzten Spieltag Hochspannung. Für 25 von 36 Mannschaften (oder in 16 von 18 Spielen) geht es am Mittwoch noch um etwas, sei es die direkte Qualifikation für den Achtelfinal oder die Teilnahme an den Playoffs.

Die Runde der besten 16, für die sich die ersten 8 Mannschaften qualifizieren, haben bislang nur der FC Liverpool und der FC Barcelona sicher. 9 Teams sind bereits sicher ausgeschieden, darunter YB.

In der Abschlusstabelle könnte sich also noch einiges verschieben. Wer nicht über Kopfrechen-Künste à la Manuel Akanji (dessen aktuell 25.-platziertes ManCity arg unter Druck steht) verfügt, dem stellt die Uefa einen Simulator zur Verfügung:

Playoff-Auslosung in Vierergruppen

Am Freitag wird dann um 12 Uhr in Nyon die Playoff-Phase ausgelost. An diesen nehmen am 11./12. und 18./19. Februar die 16 Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 teil. Die jeweiligen Sieger der 8 Playoff-Paarungen erreichen die Achtelfinals, die am 4./5. und 11./12. März ausgetragen werden soll.

Die Teams, welche die Ligaphase zwischen Platz 9 und 16 abschliessen, sind für die erste Auslosung der K.-o.-Phase gesetzt und treffen auf Mannschaften, die auf den Plätzen 17 bis 24 gelandet sind. Das gesetzte Team hat im Rückspiel Heimrecht.

Gelost wird in Vierergruppen, heisst: Den Mannschaften der Plätze 15 und 16 wird ein Team auf Rang 17 oder 18 zugelost, jenen auf den Plätzen 13 und 14 eines der Ränge 19 oder 20 und so weiter. Beschränkungen bezüglich einer möglichen Paarungen zweier Mannschaften desselben Nationalverbandes gibt es nicht. Auch können Teams auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.

Für die Ermittlung der Achtelfinals (21. Februar) werden erneut Vierergruppen gebildet (Duell-Sieger der Plätze 15/16, 17/18 gegen 1/2, Plätze 9/10, 23/24 gegen 7/8 usw.). Anders als in den vergangenen Jahren gibt es anschliessend jedoch nicht mehr eine Auslosung für jede K.o.-Runde, sondern einen festgelegten Turnierbaum bis zum Endspiel am 31. Mai in München.

