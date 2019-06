Die Auslosung der Europa-League-Qualifikation hat am Mittwoch ergeben, dass der FC Luzern in der 2. Qualifikationsrunde auf den Gewinner aus der Partie FK Riteriai (Litauen) gegen den Gewinner aus der Partie KI Klasksvik (Färöer) - SP Tre Fiori (San Marino) trifft. Das Hinspiel in Luzern findet am Donnerstag, 25. Juli 2019 statt, das Rückspiel eine Woche später.