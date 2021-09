In den letzten zweieinhalb Jahren ging es für Gregor Kobel fast ausschliesslich aufwärts. Am Dienstag steht ein weiteres Highlight an.

An der WM 2006 fieberte Gregor Kobel im Dortmunder Signal Iduna Park als 9-jähriger Bursche mit der Schweizer Nati mit, als diese Togo mit 2:0 besiegte. Mittlerweile gehört der Zürcher selbst zum Kreis der A-Nationalmannschaft.

Unter Neo-Coach Murat Yakin gab Kobel Anfang September im Testspiel gegen Griechenland sein Debüt. Verläuft die Karriere des 23-Jährigen weiter so rasant aufwärts, dürfte Kobel früher oder später in die Fussstapfen von Yann Sommer als Schweizer Nummer 1 treten.

Plan voll aufgegangen

Kobels Aufstieg ist das Resultat einer erfolgreichen Karriereplanung, speziell in den letzten gut zweieinhalb Jahren. Mangels Spielpraxis wechselte der Schweizer im Januar 2019 innerhalb der Bundesliga von Hoffenheim zum Liga-Konkurrenten Augsburg. Nach dem Leihende folgte im darauffolgenden Sommer der Wechsel in die 2. Bundesliga zu Stuttgart.

Ein Rückschritt? Womöglich, ja. Aber alles genau durchdacht und ganz nach dem Motto: Manchmal muss man einen Schritt zurückmachen, um zwei vorwärts zu kommen. In Stuttgart sammelte Kobel wertvolle Erfahrungen, avancierte zum Schlüsselspieler und stieg in der Saison 2019/20 mit dem Klub auf. Nach einer weiteren Saison beim VfB im Oberhaus folgte im Sommer 2021 der grosse Sprung nach Dortmund. Der Plan ist voll aufgegangen.

Heim-Premiere in der Champions League

Bei der Borussia hält man grosse Stücke auf Kobel, der in der Goalie-Hierarchie vor den beiden anderen Schweizer Marwin Hitz und Roman Bürki steht. Und auch den Experten in Deutschland sind die starken Leistungen des 23-Jährigen nicht entgangen. Ex-Profi Stefan Effenberg meinte jüngst, Kobel werde die «nächste grosse Nummer in der Bundesliga nach Neuer».

Abheben wird Kobel aufgrund solcher Aussagen wohl kaum. Zu viel hat er investiert, um überhaupt so weit zu kommen. Am Dienstagabend steht für den Schlussmann das nächste Highlight an. Dann dürfte Kobel zu seinem ersten Champions-League-Einsatz vor heimischer Kulisse kommen. Dortmund strebt gegen Sporting Lissabon den 2. Sieg im 2. Gruppenspiel an. Vor 2 Wochen siegten Kobel und der BVB mit 2:1 bei Besiktas Istanbul.

